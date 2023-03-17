Сбербанк хочет выплатить рекордный объем дивидендов за 2022 год

Давление на финансовые показатели со стороны расходов несколько снизится. В частности, Сбербанк ожидает, что стоимость риска будет меньше, чем в 2022 г., – на уровне 1-1,3%. За прошлый год показатель подскочил с 0,9 до 1,9%. Банк увеличил расходы на резервы в 2022 г. почти в 4 раза – они составили 555,4 млрд руб., хотя аналитики ждали свыше 880 млрд руб. А вот операционные траты ожидания рынка (796 млрд руб.) превысили и достигли 822 млрд руб.