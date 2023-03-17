Сбербанк хочет выплатить рекордный объем дивидендов за 2022 год

Сбербанк хочет выплатить рекордный объем дивидендов за 2022 годИх размер составит 565 млрд рублей, а доходность – около 15% годовых
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб., сообщил журналистам предправления Сбербанка Герман Греф. Таким образом, дивиденды составят 25 руб. на одну акцию с доходностью около 15% годовых исходя из цены бумаг «Сбера» в последние дни. К 14:00 обыкновенная акция банка стоила чуть более 181 руб.
565 млрд руб. дивидендов – это в два раза больше всей чистой прибыли банка по МСФО за прошлый год. Дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату не менее 50% прибыли по МСФО при условии норматива достаточности общего капитала не менее 12,5%. Достаточность базового капитала в 2022 г. составила 14,8%.
Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом, отметил Греф. «Мы показали наши прогнозы на 2023 г., в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли», – подчеркнул он.
В 2023 г. Сбербанк ждет возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн руб. Сбербанк впервые с начала спецоперации раскрыл показатель капитала – он вырос на 3% до 5,8 трлн руб. Банк подчеркивал, что достиг результатов без использования послаблений от ЦБ.
Половину дивидендов получит государство – 50% плюс одна акция принадлежит Минфину.
Выплата будет в том числе за счет нераспределенной прибыли – в 2021 г. Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., но из-за наступившего весной 2022 г. кризиса отказался от дивидендов.
В последний раз банк выплачивал дивиденды в 2020 г. – объем выплат акционерам составил 422,4 млрд руб., или 18,7 руб., на акцию, что соответствовало 55,9% чистой прибыли по МСФО. Аналогичную сумму, которая стала рекордом для российских компаний, банк заплатил по итогам 2019 г.
На фоне намерения заплатить акционерам часть прибыли Греф ранее отмечал, что банк не будет возвращать в казну бессрочный субординированный заем на 150 млрд руб., который получал от ЦБ в кризисные годы.
Рынок столь щедрой выплаты от Сбербанка не ждал. Акции банка в течение дня росли на 3%, но после объявления подорожали на 7,6%.
Годовое собрание акционеров «Сбера» пройдет 11 апреля. 11 мая – дата фиксации списка акционеров. Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны.
Прогнозы на 2023 год
«Сбер» сможет достичь порядка 1,3–1,4 трлн руб. чистой прибыли, а также выплатить дивиденды за 2023 г. в размере около 30 руб., говорил ранее главный аналитик «Солид брокера» Дмитрий Донецкий. Главный драйвер – это рост кредитного портфеля схожими с 2022 г. темпами, говорит эксперт. По прогнозам Сбербанка, розничный портфель вырастет на 11–13%, корпоративный прибавит 10–12%.
За январь и февраль Сбербанк заработал 225 млрд руб. чистой прибыли. По прогнозу банка, чистая процентная маржа в этом году составит 5,3-5,5% – за 2022 г. она практически не изменилась и осталась на уровне 5,3%. Достаточность базового капитала (соотношение капитала к активам) группы ожидается на уровне 15%.
Чистые комиссионные доходы, по прогнозу Сбербанка, вырастут на 10% – в 2022 г. они выросли на 15,4% год к году и достигли 697,1 млрд руб. Чистые процентные доходы за тот же период увеличились на 6,6% до 1,87 трлн руб.
Давление на финансовые показатели со стороны расходов несколько снизится. В частности, Сбербанк ожидает, что стоимость риска будет меньше, чем в 2022 г., – на уровне 1-1,3%. За прошлый год показатель подскочил с 0,9 до 1,9%. Банк увеличил расходы на резервы в 2022 г. почти в 4 раза – они составили 555,4 млрд руб., хотя аналитики ждали свыше 880 млрд руб. А вот операционные траты ожидания рынка (796 млрд руб.) превысили и достигли 822 млрд руб.
Сбербанк ожидает, что в этом году отношение операционных расходов к доходам составит 30-32% против 41,6% по итогам 2022 г.
Среди драйверов роста Сбербанк видит возрастающий рост ипотеки с начала 2023 г., отметил Греф. Количество поданных заявок на жилищные кредиты в феврале превысило показатели января на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. выросло на18%. По словам Грефа, в январе-феврале граждане подали около 700 000 заявок на сумму 2,2 трлн руб. В марте банк наблюдает сохранение этой тенденции, так как за первую половину месяца уже подано более 150 000 заявок на сумму 560 млрд. руб.