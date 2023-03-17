Производство на СПГ-проекте с участием «Лукойла» в Конго начнется в декабре

«Лукойл» купил долю в 25% Marine XII у английской компании New Age в 2019 г. У оператора проекта Eni 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo. Как писали тогда «Ведомости», сумма сделки составила около $800 млн. Лицензионный участок Marine XII расположен в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20–90 м.