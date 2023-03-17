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Производство на СПГ-проекте с участием «Лукойла» в Конго начнется в декабре

Ведомости

Первое производство сжиженного природного газа (СПГ) на плавучей установке в рамках проекта Marine XII на шельфе Республики Конго, в котором участвует «Лукойл», начнется в декабре этого года. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский, передает ТАСС.

«Первое производство сжиженного газа начнется в конце текущего года, в декабре. Мощность сжижения составит 600 000 т в год», – сказал он.

Ввод второй плавучей установки позволит увеличить производственные мощности еще на 2,4 млн т – до 3 млн т, добавил Романовский.

Реализацией поставок газа с проекта Marine XII будет заниматься итальянская энергокомпания Eni, отметил вице-президент «Лукойла». Рынки сбыта будут зависеть от конъюнктуры, которая сложится на тот момент, когда появятся объемы СПГ.

Романовский также рассказал, что «Лукойл» и Eni подали заявки на морские блоки Marine 24 и Marine 31 в Конго, работа на них будет реализовываться в рамках соглашения о разделе продукции. Доля «Лукойла» может составить 43%.

«Лукойл» купил долю в 25% Marine XII у английской компании New Age в 2019 г. У оператора проекта Eni 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo. Как писали тогда «Ведомости», сумма сделки составила около $800 млн. Лицензионный участок Marine XII расположен в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20–90 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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