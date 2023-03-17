Производство на СПГ-проекте с участием «Лукойла» в Конго начнется в декабре
Первое производство сжиженного природного газа (СПГ) на плавучей установке в рамках проекта Marine XII на шельфе Республики Конго, в котором участвует «Лукойл», начнется в декабре этого года. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский, передает ТАСС.
«Первое производство сжиженного газа начнется в конце текущего года, в декабре. Мощность сжижения составит 600 000 т в год», – сказал он.
Ввод второй плавучей установки позволит увеличить производственные мощности еще на 2,4 млн т – до 3 млн т, добавил Романовский.
Реализацией поставок газа с проекта Marine XII будет заниматься итальянская энергокомпания Eni, отметил вице-президент «Лукойла». Рынки сбыта будут зависеть от конъюнктуры, которая сложится на тот момент, когда появятся объемы СПГ.
«Лукойл» купил долю в 25% Marine XII у английской компании New Age в 2019 г. У оператора проекта Eni 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo. Как писали тогда «Ведомости», сумма сделки составила около $800 млн. Лицензионный участок Marine XII расположен в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20–90 м.