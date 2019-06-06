«Лукойл» инвестирует в Конго

Евгений Разумный / Ведомости

«Лукойл» покупает у английской компании New Age 25% в проекте на шельфе Республики Конго – Marine XII. Сумма сделки – $800 млн, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки. «Да, параметры примерно такие», – подтвердил информацию «Ведомостей» совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. «Eni (у оператора проекта 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo. – «Ведомости») отказалась от преимущественного права выкупа доли в месторождении», – рассказал Алекперов.

«Акционеры решение уже приняли, сейчас процедурные вопросы, согласование с правительством», – добавил он.

Компания также рассматривает возможность вступить в кооперацию с оператором проекта и построить СПГ-завод на территории Конго, который мог бы использовать газ Marine XII.

Британской New Age принадлежало 25% Marine XII. Сама компания контролируется китайским инвестфондом Hopu, следует из сайта компании. Представитель New Age на запрос «Ведомостей» не ответил.

Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон сделки, отмечает, что $800 млн «Лукойл» заплатил за 25% Marine XII на торгах, которые устроил Citibank, тот получил эту долю за долги New Age перед банком.

Лицензионный участок Marine XII расположен в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20–90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд барр. н. э., сообщила в четверг пресс-служба «Лукойла». В 2015 г. в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, текущая суточная добыча на которых составляет 28 000 барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1,7 млн куб. м товарного газа. Конго входит в ОПЕК, в 2018 г. страна добывала 323 500 барр. нефти в сутки.

«Проект характеризуется разведанной ресурсной базой, значительным потенциалом роста добычи, доступом к развитой инфраструктуре и соответствует нашим технологическим компетенциям. Кроме того, проект уже вышел на положительный свободный денежный поток», – приводятся в сообщении слова Алекперова.

«Лукойл» всегда был активен за рубежом, больше всего добычи ему сейчас приносят проекты в Узбекистане. На Африканском континенте компания тоже много инвестировала (проекты в Гане, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и др.), но крупных открытий там не сделала.

В России почти не осталось нераспределенных крупных месторождений, а работа на арктическом шельфе частным компаниям запрещена, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков интерес «Лукойла» к иностранным проектам. «Лукойл» мог позволить себе купить этот актив полностью за свои средства, так как у компании на конец I квартала этого года было 444,9 млрд руб., или $6,829 млрд по нынешнему курсу, отмечает он.

Учитывая участие Eni в проекте Marine XII и уже начавшуюся добычу, риски можно оценить как умеренные, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Речь может идти об относительно небольшом СПГ-проекте (как вариант – «плавучем» СПГ), с помощью которого можно было бы монетизировать запасы газа. Емкость местного рынка очень ограниченна», – продолжает он. По его мнению, бюджет будет прямо зависеть от мощности, но едва ли это могут быть большие по меркам «Лукойла» деньги.