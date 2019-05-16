«Лукойл» подорожал почти на 150 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2018 г. «Лукойл» заплатит 178,8 млрд руб. дивидендов, говорится в сообщении компании о созыве собрания акционеров.

«Лукойл» пишет, что часть из этого компания уже заплатила в виде промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2018 г. – а именно 67,9 млрд руб. Таким образом, акционеры компании получат 110 млрд руб.

Одновременно с этим «Лукойл» внес в повестку годового собрания вопрос о погашении 35 млн акций уставного капитала, которые компания намерена получить во время обратного выкупа. Обратный выкуп на $3 млрд Lukoil Securities lim (100%-ная «дочка» «Лукойла») начала в сентябре прошлого года. Изначально планировалось, что она выкупит бумаги до конца 2022 г., но в ноябре прошлого года решено было ускорить обратный выкуп.

«Лукойл» объявляет о ходе выкупа каждый вторник, компании уже удалось выкупить 32,3 млн акций (4,3% капитала), на эти цели потрачено $2,6 млрд. За последние два месяца «Лукойл» в среднем выкупал по 1 млн акций в неделю и тратил на это $70–130 млн. Если динамика сохранится, завершить обратный выкуп компания может уже до середины июня, ей осталось выкупить 0,64%, которые, исходя из последней цены покупки, могут обойтись компании в $481 млн.

Выкупленные у акционеров акции не участвуют в распределении дивидендов по закону, напоминает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Впервые о намерении погасить акции после обратного выкупа «Лукойл» заявил сразу после начала выкупа, в марте этого года намерения подтвердил первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын. Он пообещал изменить дивидендную политику компании, чтобы учесть эффект от сокращения количества акций в обращении из-за обратного выкупа, и предупредил, что это приведет к ускорению роста дивидендов в пересчете на акцию. Тогда «Лукойл» подорожал на 1,37% и стал второй по капитализации компанией в России, обогнав «Роснефть».

Новость о сокращении уставного капитала и выплате 110 млрд руб. дивидендов по итогам 2018 г. понравилась инвесторам – «Лукойл» подорожал в моменте на 5% (или на 142 млрд руб.). Капитализация компании составила 3,9 трлн руб., по данным Мосбиржи. Сейчас это четвертая после Сбербанка, «Газпрома» и «Роснефти» компания. С начала дня капитализация «Лукойла» выросла на 207 млрд руб.

Таким образом, миноритарные акционеры получат по итогам 2019 г. более высокую дивидендную доходность – 5,25% против 5%, если бы погашения акций не было, посчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но надо учитывать, что компания уже рассматривает новый обратный выкуп акций, говорил менеджмент в начале года, а параметров не приводил, напоминает Полищук. С учетом дополнительного обратного выкупа доходность может превысить 9%, надеется эксперт.