Украинская «Старлинк» выиграла суд против SpaceX

Компания «Старлинк» работает на рынке IT-услуг более 12 лет, регистрация знака состоялась в феврале 2011 г., пишет «Страна.ua». Starlink Маска был основан в 2015 г., через пять лет SpaceX, по данным издания, предоставила на регистрацию на Украине бренд Starlink, а права на него получила в августе 2022 г.