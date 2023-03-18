Украинская «Старлинк» выиграла суд против SpaceX
Работающая на Украине компания «Старлинк» выиграла суд против американской SpaceX, которая потребовала прекратить действие украинской торговой марки «Старлинк». Об этом со ссылкой на решение Киевского хозяйственного суда сообщает издание «Страна.ua».
По данным издания, SpaceX бизнесмена Илона Маска подала иск к ООО «Старлинк» и Укрпатенту с требованием досрочно прекратить действие украинской торговой марки «Старлинк». Суд отказал SpaceX в удовлетворении иска 2 марта.
Компания «Старлинк» работает на рынке IT-услуг более 12 лет, регистрация знака состоялась в феврале 2011 г., пишет «Страна.ua». Starlink Маска был основан в 2015 г., через пять лет SpaceX, по данным издания, предоставила на регистрацию на Украине бренд Starlink, а права на него получила в августе 2022 г.
Осенью прошлого года SpaceX подала в суд на украинскую «Старлинк» и Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки из-за того, что название компании совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink. Как сообщало украинское издание dev.ua, производство по делу было открыто 24 октября, первое заседание должно было состояться 8 декабря.
По информации издания, в 2021 г. компания Маска обратилась к основателю украинской компании Сергею Дулицкому с тем, чтобы последняя отказалась от бренда. Тот был согласен на переговоры с представителями американской Starlink при условии, что ему компенсируют смену имени.
О начале работы системы спутниковой связи Starlink на Украине Маск объявил в конце февраля 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинское чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.
По данным Associated Press на конец 2022 г., с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.