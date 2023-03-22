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Бизнес

Правительство упростило порядок размещения летних кафе

Ведомости

Правительство России расширило список объектов, для которых не нужно оформлять право собственности на участок, сообщили в пресс-службе кабинета министров. В перечень таких объектов попали веранды для обустройства уличных кафе и площадки для размещения строительной техники и материалов при капитальном или текущем ремонте зданий.

«Владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это станет возможно при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели», – пояснили в пресс-службе.

Такая мера поддержит работающих в сфере общественного питания предпринимателей, также позволит владельцам зданий сокращать время капитального или текущего ремонта.

В каждом городе действуют свои правила размещения летних (по-другому – сезонных) веранд и кафе при ресторанах. Например, в Москве для открытия такой веранды необходимо подать заявку, а также соблюдать все требования при монтаже конструкций. При этом получить саму землю под сезонное кафе можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений.

15 марта руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк сообщил, что работа летних кафе начнется с 1 апреля. Традиционно сезон работы летних веранд в столице длится с 1 апреля по 1 ноября. С 2021 г. оформление летних кафе было переведено в электронный вид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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