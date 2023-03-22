Правительство упростило порядок размещения летних кафе

В каждом городе действуют свои правила размещения летних (по-другому – сезонных) веранд и кафе при ресторанах. Например, в Москве для открытия такой веранды необходимо подать заявку, а также соблюдать все требования при монтаже конструкций. При этом получить саму землю под сезонное кафе можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений.