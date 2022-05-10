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Мэрия Москвы разрешила торговать алкоголем на летних верандах

Негласно такая практика уже была, но рестораны и их клиентов могли оштрафовать
Маргарита Соболь
Веранды помогают ресторанам не терять выручку в летний сезон – традиционно низкий для столичного общепита / Максим Стулов / Ведомости

Власти столицы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания». Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 г. Там же сказано, что в качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет на реализацию спиртного такой же крепости в спортивных сооружениях.

Постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса, сообщили «Ведомостям» два представителя этой отрасли, присутствовавших на встречах с руководством города. По их словам, раньше продажа алкоголя на летних верандах грозила предпринимателям крупными штрафами (100 000–150 000 руб.) или лишением лицензии, а посетителей могли привлечь к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных