Мэрия Москвы разрешила торговать алкоголем на летних верандах

Власти столицы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания». Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 г. Там же сказано, что в качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет на реализацию спиртного такой же крепости в спортивных сооружениях.