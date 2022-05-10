Мэрия Москвы разрешила торговать алкоголем на летних верандах

Мэрия Москвы разрешила торговать алкоголем на летних верандахНегласно такая практика уже была, но рестораны и их клиентов могли оштрафовать
Власти столицы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания». Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 г. Там же сказано, что в качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет на реализацию спиртного такой же крепости в спортивных сооружениях.
Постановление мэрии Москвы принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса, сообщили «Ведомостям» два представителя этой отрасли, присутствовавших на встречах с руководством города. По их словам, раньше продажа алкоголя на летних верандах грозила предпринимателям крупными штрафами (100 000–150 000 руб.) или лишением лицензии, а посетителей могли привлечь к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.