РБК узнал о трудностях производителей электроники при получении льготных кредитов
По информации издания, сейчас Минцифры возвращает заявления о заключении соглашений на субсидии. Как отметил источник РБК, это связано с тем, что до ведомства не были доведены бюджетные средства и лимиты бюджетных обязательств. В Сбербанке сообщили о заключении в прошлом году кредитных договоров на 55,8 млрд руб. Как отметил представитель банка, организация снова начнет выдавать кредиты по льготной ставке после «выделения лимита субсидий».
У производителей электроники появилась возможность брать льготные кредиты в марте 2022 г., в конце января правительство приняло решение продлить срок действия этой меры на 2023 г. и последующие годы. Вместе с тем правительство расширило программу льготного кредитования: в перечне электроники, производители которой могут претендовать на льготное финансирование, сейчас находятся производители вычислительной техники, телекоммуникационного и офисного оборудования, в том числе принтеров, сканеров и др.
Чтобы получить кредит по льготной ставке, его сумма должна быть не меньше 3 млрд руб., но не больше 100 млрд. Период льготного кредитования был увеличен с одного года до пяти лет. Уточняется, что хотя бы один производимый продукт должен с 2021 г. числиться в реестре российской промышленной продукции – это одно из требований к претендентам.
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на продление программы льготного кредитования производителей электроники будет выделено 7,5 млрд руб. из программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».
По словам главы консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, эта мера поддержки является необходимо для выполнения планов по поставкам электроники на 2023 г. Вместе с тем представитель российского вендора IT-оборудования F+ tech отметил, что в 2022 г. не все производители смогли воспользоваться льготным кредитом, в частности, из-за того, что не все компании могли внедрить в мобильные устройства российский процессор, «которого просто не существовало» на тот момент. В связи с этим в прошлом году в реестр не попал ни один российский производитель мобильных устройств. По его словам, если в этом году льготные кредиты снова будут доступны только тем, кто мог их взять в 2022 году, «Эта мера не будет стимулировать рынок, а скорее вызовет обратный эффект и исказит конкурентное поле», если в 2023 г. льготные кредиты будут доступны только тем, кто смог их получить в прошлом году.