РБК узнал о трудностях производителей электроники при получении льготных кредитов

По словам главы консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, эта мера поддержки является необходимо для выполнения планов по поставкам электроники на 2023 г. Вместе с тем представитель российского вендора IT-оборудования F+ tech отметил, что в 2022 г. не все производители смогли воспользоваться льготным кредитом, в частности, из-за того, что не все компании могли внедрить в мобильные устройства российский процессор, «которого просто не существовало» на тот момент. В связи с этим в прошлом году в реестр не попал ни один российский производитель мобильных устройств. По его словам, если в этом году льготные кредиты снова будут доступны только тем, кто мог их взять в 2022 году, «Эта мера не будет стимулировать рынок, а скорее вызовет обратный эффект и исказит конкурентное поле», если в 2023 г. льготные кредиты будут доступны только тем, кто смог их получить в прошлом году.