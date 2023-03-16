Путин: бизнес не должен упустить шансы для развития после ухода зарубежных компаний

Ранее в феврале Путин заявил, что многие зарубежные компании уходят из России под давлением своих правительств, что приносит им большие убытки. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.