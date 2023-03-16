Путин: бизнес не должен упустить шансы для развития после ухода зарубежных компаний
Российский бизнес должен занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши, появившиеся возможности упускать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства сравнил текущее положение дел в экономике с ситуацией на продовольственном рынке 2014 г., когда Россия ввела продовольственные контрсанкции в отношении ряда стран. После этого начался бурный рост отечественного агропромышленного комплекса, заявил он.
«Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения еще больше. Российский бизнес не должен их упустить. А то, не ровен час, некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация без преувеличения уникальная», – сказал Путин.
Ранее в феврале Путин заявил, что многие зарубежные компании уходят из России под давлением своих правительств, что приносит им большие убытки. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.