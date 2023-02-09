Путин пожелал всего доброго ушедшим из России брендам
Многие зарубежные бренды под давлением своих правительств уходят из России, что приносит им большие убытки, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
«Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну всего доброго, но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор, это их решение», – сказал он.
Глава государства также указал, что многие из них, в том числе те, кого он знает лично, делают это без удовольствия. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.
«Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит: наши компании, предприниматели подхватывают эти предприятия и даже направления», – отметил Путин.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.