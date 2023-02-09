Путин пожелал всего доброго ушедшим из России брендам

Глава государства также указал, что многие из них, в том числе те, кого он знает лично, делают это без удовольствия. При этом президент обратил внимание на то, что после ухода брендов остаются инфраструктура и хорошо подготовленный персонал. У отечественного же бизнеса появились уникальные возможности для развития, добавил он.