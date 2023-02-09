Lindt начал ликвидацию российского юрлица

Концерн связывает успехи с ослаблением антиковидных мер, увеличением собственных онлайн-продаж и возобновлением социальных контактов, благодаря чему активный рост показали «подарочные» бренды компании, такие как, например, Lindor. В 2023 г. компания ожидает рост продаж на 6-8% (в связи с инфляционными ожиданиями). Компания существует на рынке 175 лет. Lindt & Sprüngli производит продукцию на 12 заводах в Европе и США и продает ее через 32 дочерних предприятия в различных странах, в том числе через 500 собственных магазинов и около 100 дистрибуторов.