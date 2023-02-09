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Lindt начал ликвидацию российского юрлица

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ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» начала процесс ликвидации, следует из записи в ЕГРЮЛ. Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt & Spruengli Group объявил об уходе с российского рынка в середине августа 2022 г. 9 магазинов компании были закрыты с марта прошлого года, тогда же прекратились поставки в ритейл-сети.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» в 2021 г. составила 3,1 млрд руб. (рост на 16% по сравнению с показателем за 2020 г.), чистая прибыль – 99,6 млн руб. (годом ранее компания получила чистый убыток в размере 61 млн руб.). Согласно предварительным финансовым итогам Lindt & Spruengli AG, в 2022 г., компания показала уверенный рост совокупной выручки (+10,8%) до 4,97 млрд швейцарских франков (порядка 393,5 млрд руб.).

Концерн связывает успехи с ослаблением антиковидных мер, увеличением собственных онлайн-продаж и возобновлением социальных контактов, благодаря чему активный рост показали «подарочные» бренды компании, такие как, например, Lindor. В 2023 г. компания ожидает рост продаж на 6-8% (в связи с инфляционными ожиданиями). Компания существует на рынке 175 лет. Lindt & Sprüngli производит продукцию на 12 заводах в Европе и США и продает ее через 32 дочерних предприятия в различных странах, в том числе через 500 собственных магазинов и около 100 дистрибуторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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