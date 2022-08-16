Lindt принял решение покинуть Россию
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.
При этом в Lindt подчеркнули, что компания собирается «поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством». О намерении продать российский бизнес еще не сообщалось.
9 марта производитель временно закрыл магазины в России и приостановил экспорт продукции на российский рынок.
Первый магазин в России швейцарская компания открыла в 2016 г. По данным локального сайта, всего в России представлено девять магазинов, продукция также представлена в собственном онлайн-магазине. Lindt выпускает шоколад под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др.
С конца февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке или прекращении работы в России. С российского рынка ушли швейцарские бренды – Rolex, Swatch Group AG и Richemont.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.