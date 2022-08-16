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Lindt принял решение покинуть Россию

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Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка, следует из заявления, опубликованного на сайте компании. 

При этом в Lindt подчеркнули, что компания собирается «поддерживать сотрудников в России и действовать в соответствии с национальным законодательством». О намерении продать российский бизнес еще не сообщалось.

9 марта производитель временно закрыл магазины в России и приостановил экспорт продукции на российский рынок. 

Первый магазин в России швейцарская компания открыла в 2016 г. По данным локального сайта, всего в России представлено девять магазинов, продукция также представлена в собственном онлайн-магазине. Lindt выпускает шоколад под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др.

С конца февраля многие зарубежные компании заявили о приостановке или прекращении работы в России. С российского рынка ушли швейцарские бренды – Rolex, Swatch Group AG и Richemont.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных