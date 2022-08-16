Lindt принял решение покинуть Россию

Первый магазин в России швейцарская компания открыла в 2016 г. По данным локального сайта, всего в России представлено девять магазинов, продукция также представлена в собственном онлайн-магазине. Lindt выпускает шоколад под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др.