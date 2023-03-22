Газета
Бизнес

Власти Москвы выделят 225 млн рублей на обновление парка служб такси

Ведомости

В 2023 г. власти Москвы выделят на обновление автопарка служб такси 225 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста.

«За 11 лет они получили 1,8 млрд рублей на покупку больше 70 000 машин. В этом году на обновление автопарка заложено еще 225 млн рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что ежедневно на дороги Москвы и Московской области выезжает 157 000 автомобилей такси. По его словам, ежедневно столичные службы такси перевозят более 1,6 млн пассажиров.

В феврале мэр Москвы заявил, что для московского рынка сервисам такси и каршеринга требуется от 30 000 до 40 000 новых машин в год. Собянин сообщил, что завод «Москвич» поставит перевозчикам по всей России 3000 автомобилей «в ближайшее время». Предприятие подписало соглашение об этом с графиком поставок на 2023 г. с группой компании «Яндекс», уточнил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных