Власти Москвы выделят 225 млн рублей на обновление парка служб такси

В феврале мэр Москвы заявил, что для московского рынка сервисам такси и каршеринга требуется от 30 000 до 40 000 новых машин в год. Собянин сообщил, что завод «Москвич» поставит перевозчикам по всей России 3000 автомобилей «в ближайшее время». Предприятие подписало соглашение об этом с графиком поставок на 2023 г. с группой компании «Яндекс», уточнил он.