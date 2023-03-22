Власти Москвы выделят 225 млн рублей на обновление парка служб такси
В 2023 г. власти Москвы выделят на обновление автопарка служб такси 225 млн руб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста.
«За 11 лет они получили 1,8 млрд рублей на покупку больше 70 000 машин. В этом году на обновление автопарка заложено еще 225 млн рублей», — написал он в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что ежедневно на дороги Москвы и Московской области выезжает 157 000 автомобилей такси. По его словам, ежедневно столичные службы такси перевозят более 1,6 млн пассажиров.
В феврале мэр Москвы заявил, что для московского рынка сервисам такси и каршеринга требуется от 30 000 до 40 000 новых машин в год. Собянин сообщил, что завод «Москвич» поставит перевозчикам по всей России 3000 автомобилей «в ближайшее время». Предприятие подписало соглашение об этом с графиком поставок на 2023 г. с группой компании «Яндекс», уточнил он.