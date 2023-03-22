«Коммерсантъ» узнал о дефиците фитнес-тренеров из-за их перехода в онлайн
Начавшийся в пандемию коронавируса переход фитнес-тренеров к онлайн-занятиям привел к дефициту инструкторов в российских оффлайн-клубах, пишет «Коммерсантъ».
По данным FitnessData, в 2022 г. число резюме на рынке фитнес-услуг сократилось на 30% при росте вакансий на 19%. За первые же два месяца этого года число вакансий превысило показатель прошлого года на 14%, а число резюме оказалось ниже на 3%.
Из данных HeadHunter следует, что в России сейчас открыто 903 вакансии инструкторов тренажерного зала, это на 49% больше, чем год назад. В фитнес-индустрии на одну вакансию приходится меньше двух резюме при том, что в среднем по другим секторам этот показатель составляет 4,4. Московские фитнес-клубы ищут 334 специалистов, что на 29% больше год к году.
По оценке руководителя FitnessData Максима Боровикова, сложившаяся ситуация обусловлена постепенным перетоком специалистов в онлайн, а также отъездом части инструкторов из России. По его данным, 27% инструкторов уже работают в интернете, еще 47% хотели бы зарабатывать онлайн. Всего число фитнес-тренеров в России сократилось за несколько лет на 10 000 – 15 000 человек и достигло 350 000 специалистов. Число же фитнес-блогеров в стране оценивается в 39 000 человек, а их средняя аудитория – 2500 человек.
Как рассказала изданию президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, дефицит кадров привел к тому, что тормозит восстановление отрасли после пандемии. В сети XFIT нехватку кадров пытаются компенсировать за счет автоматизированных студий, функционирующих без инструкторов, отметила ее гендиректор Ирина Туманова.
Несмотря на дефицит кадров и более выгодные условия работы, которые тренерам предлагают некоторые клубы, доходы инструкторов остаются невысокими. По оценке аналитиков, их среднемесячный доход составляет в среднем по стране 73 000 руб., в Москве – 84 100 руб.
Как писали ранее «Ведомости», вовлеченность населения России в спорт и физкультуру растет, а главным трендом последних лет стала популярность самостоятельных тренировок (74% занимающихся спортом делают это самостоятельно), уличных (40%) и домашних (48%) занятий. Это задает долгосрочный запрос на развитие фитнес-приложений, онлайн индивидуальных и групповых форматов, на адаптированную городскую среду для занятий спортом, сообщила директор по развитию исследовательского направления ЦСП «Платформа» Мария Макушева.