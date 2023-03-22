«Коммерсантъ» узнал о дефиците фитнес-тренеров из-за их перехода в онлайн

Из данных HeadHunter следует, что в России сейчас открыто 903 вакансии инструкторов тренажерного зала, это на 49% больше, чем год назад. В фитнес-индустрии на одну вакансию приходится меньше двух резюме при том, что в среднем по другим секторам этот показатель составляет 4,4. Московские фитнес-клубы ищут 334 специалистов, что на 29% больше год к году.