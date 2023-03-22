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Бизнес

Bloomberg узнал о росте поставок шампанского в Россию через Турцию

Ведомости

Экспорт шампанского из Турции в Россию в прошлом году увеличился на 182%, передает Bloomberg со ссылкой на данные Trade Data Monitor. Одновременно с этим Франция увеличила поставки своей продукции в Турцию на 120%, следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne.

Помимо этого, в 2022 г. на 75% вырос экспорт шампанского из Франции в ОАЭ, которые стали одним из самых популярных направлений для российских туристов. Всего в прошлом году ОАЭ закупили 1,9 млн бутылок шампанского. 

По словам сопредседателя объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давида Шатийона, рост закупок в этих регионах может быть связан именно с наплывом туристов из России. Trade Data Monitor также не исключает, что некоторые страны могут реэкспортировать шампанское в Россию.

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После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. В частности, США полностью запретили поставки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за бутылку, ограничения коснулись в том числе и вина. В результате поставки шампанских вин в Россию в 2022 г. сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 г., пишет Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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