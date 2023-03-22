Bloomberg узнал о росте поставок шампанского в Россию через Турцию

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. В частности, США полностью запретили поставки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за бутылку, ограничения коснулись в том числе и вина. В результате поставки шампанских вин в Россию в 2022 г. сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 г., пишет Bloomberg.