Bloomberg узнал о росте поставок шампанского в Россию через Турцию
Экспорт шампанского из Турции в Россию в прошлом году увеличился на 182%, передает Bloomberg со ссылкой на данные Trade Data Monitor. Одновременно с этим Франция увеличила поставки своей продукции в Турцию на 120%, следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne.
Помимо этого, в 2022 г. на 75% вырос экспорт шампанского из Франции в ОАЭ, которые стали одним из самых популярных направлений для российских туристов. Всего в прошлом году ОАЭ закупили 1,9 млн бутылок шампанского.
По словам сопредседателя объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давида Шатийона, рост закупок в этих регионах может быть связан именно с наплывом туристов из России. Trade Data Monitor также не исключает, что некоторые страны могут реэкспортировать шампанское в Россию.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. В частности, США полностью запретили поставки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за бутылку, ограничения коснулись в том числе и вина. В результате поставки шампанских вин в Россию в 2022 г. сократились более чем на 80% по сравнению с 2021 г., пишет Bloomberg.