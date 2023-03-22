В Минэнерго заявили об отсутствии проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов

«За этот год мы узнали, что не только прожить можно [в условиях санкций], но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил он (цитата по ТАСС).