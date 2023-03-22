В Минэнерго заявили об отсутствии проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов
У России нет проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, в случае возникновения каких-либо трудностей отрасль с ними успешно справляется. Об этом сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
«За этот год мы узнали, что не только прожить можно [в условиях санкций], но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил он (цитата по ТАСС).
С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на российскую нефть. Он установлен на уровне $60 за баррель.
Позже ограничение было установлено и для экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) — на уровне $45 за баррель. Меры вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.