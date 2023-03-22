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Бизнес

В Минэнерго заявили об отсутствии проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов

Ведомости

У России нет проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, в случае возникновения каких-либо трудностей отрасль с ними успешно справляется. Об этом сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

«За этот год мы узнали, что не только прожить можно [в условиях санкций], но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Проблем со сбытом нефти, нефтепродуктов российская промышленность не испытывает. Есть и трудности, они возникают, но с ними отрасль справляется», — отметил он (цитата по ТАСС). 

С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на российскую нефть. Он установлен на уровне $60 за баррель.

Позже ограничение было установлено и для экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100 за баррель, а на более дешевые (мазут) — на уровне $45 за баррель. Меры вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.

В ответ на ценовой потолок президент РФ Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Согласно указу, мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Запрет вступил в силу 1 февраля 2023 г., по нефтепродуктам дату дополнительно определит правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных