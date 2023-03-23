Миноритариями банка «Точка» стали владельцы S7
Новым миноритарием финтех-проекта «Точка» стала семья Филевых, которая владеет группой S7, пишет «Коммерсантъ». Контролирующий 90% акций «Траст» намерен скоро продать «Точку», сообщалось ранее.
Как отмечает издание, компания Catalytic People Limited, принадлежавшая основателям «Точки» и владеющая 9,9% акций, перешла к Invest finance LLC, которой владеет Татьяна Филева. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев.
В пресс-службе S7 подтвердили покупку ее акционерами Catalytic People Limited, но от дальнейших комментариев отказались. По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, сумма сделки могла составить 2-2,3 млрд руб. В «Трасте» сообщили, что не имеют документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера, но заверили, что стратегия компании в отношении актива не изменится.
«Проведение торгов по продаже "Точки" планируется в течение 2023 г. Условия еще не определены», – сказали там.
По данным газеты, «Точкой» интересуются шесть претендентов: Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс», а начальная стоимость пакета будет установлена исходя из оценки 25 млрд руб. за 100% «Точки».
Как обращает внимание издание, устав «Точки» предоставляет Catalytic People Limited преимущественное право выкупить основную долю, поэтому семья Филевых может, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене, кто бы ни в них победил.
В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщил, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки», наиболее вероятным покупателем тогда назывался «Тинькофф».