Миноритариями банка «Точка» стали владельцы S7

В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщил, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки», наиболее вероятным покупателем тогда назывался «Тинькофф».