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Финансы

Миноритариями банка «Точка» стали владельцы S7

Ведомости

Новым миноритарием финтех-проекта «Точка» стала семья Филевых, которая владеет группой S7, пишет «Коммерсантъ». Контролирующий 90% акций «Траст» намерен скоро продать «Точку», сообщалось ранее.

Как отмечает издание, компания Catalytic People Limited, принадлежавшая основателям «Точки» и владеющая 9,9% акций, перешла к Invest finance LLC, которой владеет Татьяна Филева. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев.

В пресс-службе S7 подтвердили покупку ее акционерами Catalytic People Limited, но от дальнейших комментариев отказались. По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, сумма сделки могла составить 2-2,3 млрд руб. В «Трасте» сообщили, что не имеют документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера, но заверили, что стратегия компании в отношении актива не изменится.

«Проведение торгов по продаже "Точки" планируется в течение 2023 г. Условия еще не определены», – сказали там.

По данным газеты, «Точкой» интересуются шесть претендентов: Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс», а начальная стоимость пакета будет установлена исходя из оценки 25 млрд руб. за 100% «Точки».

Как обращает внимание издание, устав «Точки» предоставляет Catalytic People Limited преимущественное право выкупить основную долю, поэтому семья Филевых может, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене, кто бы ни в них победил.

Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус 1 акция.

В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст». В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщил, что «Траст» ведет переговоры о продаже «Точки», наиболее вероятным покупателем тогда назывался «Тинькофф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных