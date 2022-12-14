«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке банком «Тинькофф» финтех-проекта «Точка»
По данным троих собеседников газеты, наиболее активно переговоры о продаже «Траст» ведет с «Тинькофф». Другой источник сообщил, что сумма сделки может составить до 20 млрд руб. Уточняется, что миноритарии с 10% пока в переговорах не участвуют, вероятно, они сохранят свою долю.
В «Тинькофф», пишет издание, переговоры о покупке «Точки» отрицают. При этом в «Трасте» подтвердили, что планируют продажу этого актива, однако, по словам представителя организации, это произойдет, «когда будет подходящая конъюнктура рынка». В банке добавили, что в качестве потенциального покупателя рассматриваются «крупные финансово-промышленные группы из топ-100». При этом подчеркивается, что «Точка» не потеряет свою операционную самостоятельность.
В компании напомнили, что за последние 6 лет у «Точки» пять раз менялся состав акционеров, и отметили, что это не мешает проекту оставаться сильным игроком на рынке. «Сейчас компания успешно обслуживает свыше 500 000 бизнесов в РФ и завершает год с прибылью в 6 млрд руб.», — рассказали в компании.
В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов рассказал «Коммерсанту», что к Catalytic People пока не обращались с предложением выкупить акции. По его словам, «Траст» изначально рассматривался как «временный инвестор», а продажа «Точки» только «усилит текущие позиции и откроет новые возможности».