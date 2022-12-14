«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке банком «Тинькофф» финтех-проекта «Точка»

В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов рассказал «Коммерсанту», что к Catalytic People пока не обращались с предложением выкупить акции. По его словам, «Траст» изначально рассматривался как «временный инвестор», а продажа «Точки» только «усилит текущие позиции и откроет новые возможности».