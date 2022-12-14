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«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке банком «Тинькофф» финтех-проекта «Точка»

Ведомости

Банк «Траст», владелец финтех-проекта «Точка», ведет переговоры о его продаже, наиболее вероятным покупателем является «Тинькофф». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным троих собеседников газеты, наиболее активно переговоры о продаже «Траст» ведет с «Тинькофф». Другой источник сообщил, что сумма сделки может составить до 20 млрд руб. Уточняется, что миноритарии с 10% пока в переговорах не участвуют, вероятно, они сохранят свою долю.

В «Тинькофф», пишет издание, переговоры о покупке «Точки» отрицают. При этом в «Трасте» подтвердили, что планируют продажу этого актива, однако, по словам представителя организации, это произойдет, «когда будет подходящая конъюнктура рынка». В банке добавили, что в качестве потенциального покупателя рассматриваются «крупные финансово-промышленные группы из топ-100». При этом подчеркивается, что «Точка» не потеряет свою операционную самостоятельность.

В компании напомнили, что за последние 6 лет у «Точки» пять раз менялся состав акционеров, и отметили, что это не мешает проекту оставаться сильным игроком на рынке. «Сейчас компания успешно обслуживает свыше 500 000 бизнесов в РФ и завершает год с прибылью в 6 млрд руб.», — рассказали в компании.

Проект для работы с малым и средним бизнесом «Точка» существует с 2000-х гг. В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi — 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People — 10% минус 1 акция.

В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» за 5 млрд руб. На тот момент вся компания оценивалась в 11 млрд руб. Уже в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку «Траст», остальные 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People. Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов рассказал «Коммерсанту», что к Catalytic People пока не обращались с предложением выкупить акции. По его словам, «Траст» изначально рассматривался как «временный инвестор», а продажа «Точки» только «усилит текущие позиции и откроет новые возможности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных