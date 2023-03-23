«Коммерсантъ»: российским сервисам пока не удалось занять долю ушедшего Booking

По оценке Travelline, за первые 2,5 месяца 2023 г. доля прямых продаж гостиничных номеров российскими отельерами в среднем по стране выросла на 28 п.п. год к году и составила 52%. Доля же бронирований у онлайн-тревел агентств (ОТА) за этот же период сократилась с 76% до 48%. В Bnovo отметили, что объем прямых продаж номеров самими владельцами гостиниц увеличился втрое – до 74,25% от общего реализованного объема.