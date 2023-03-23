«Коммерсантъ»: российским сервисам пока не удалось занять долю ушедшего Booking
За год, прошедший с ухода Booking.com из России, отечественным сервисам интернет-бронирования гостиниц не удалось занять существенную часть освободившейся доли на рынке, пишет «Коммерсантъ».
По оценке Travelline, за первые 2,5 месяца 2023 г. доля прямых продаж гостиничных номеров российскими отельерами в среднем по стране выросла на 28 п.п. год к году и составила 52%. Доля же бронирований у онлайн-тревел агентств (ОТА) за этот же период сократилась с 76% до 48%. В Bnovo отметили, что объем прямых продаж номеров самими владельцами гостиниц увеличился втрое – до 74,25% от общего реализованного объема.
Рост прямых продаж после ухода Booking.com может быть связан с более выгодной стоимостью проживания на сайтах гостиниц, а работающие сейчас ОТА вынуждены конкурировать между собой и гостиницами на рыночных условиях. Как отметила консультант CORE.XP Анна Сабирова, комиссия, взимаемая ОТА с отельеров, составляет в среднем 10% по сравнению с 18% у Booking.com.
При этом в отрасли отмечают появление претендентов на рыночную долю Booking.com, отмечает издание. Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников, например, подчеркнул, что стоимость привлечения клиентов на сайт для отелей будет только расти, поэтому в будущем сотрудничество с ОТА снова станет попросту более выгодным.
Сейчас лидерами среди российских сервисов являются Ostrovok.ru с долей 25,05% от всех продаж ОТА, а также «Яндекс Путешествия» с долей 16,17%.