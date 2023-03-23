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«Коммерсантъ»: российским сервисам пока не удалось занять долю ушедшего Booking

Ведомости

За год, прошедший с ухода Booking.com из России, отечественным сервисам интернет-бронирования гостиниц не удалось занять существенную часть освободившейся доли на рынке, пишет «Коммерсантъ».

По оценке Travelline, за первые 2,5 месяца 2023 г. доля прямых продаж гостиничных номеров российскими отельерами в среднем по стране выросла на 28 п.п. год к году и составила 52%. Доля же бронирований у онлайн-тревел агентств (ОТА) за этот же период сократилась с 76% до 48%. В Bnovo отметили, что объем прямых продаж номеров самими владельцами гостиниц увеличился втрое – до 74,25% от общего реализованного объема.

Рост прямых продаж после ухода Booking.com может быть связан с  более выгодной стоимостью проживания на сайтах гостиниц, а работающие сейчас ОТА вынуждены конкурировать между собой и гостиницами на рыночных условиях. Как отметила консультант CORE.XP Анна Сабирова, комиссия, взимаемая ОТА с отельеров, составляет в среднем 10% по сравнению с 18% у Booking.com.

При этом в отрасли отмечают появление претендентов на рыночную долю Booking.com, отмечает издание. Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников, например, подчеркнул, что стоимость привлечения клиентов на сайт для отелей будет только расти, поэтому в будущем сотрудничество с ОТА снова станет попросту более выгодным.

Сейчас лидерами среди российских сервисов являются Ostrovok.ru с долей 25,05% от всех продаж ОТА, а также «Яндекс Путешествия»  с долей 16,17%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных