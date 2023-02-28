«Яндекс Путешествия» запустили мобильное приложение
Сервис для бронирования отелей и покупки авиабилетов «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение, сообщили в пресс-службе компании.
По словам директора по продукту «Яндекс Путешествий» Евгения Абрамзона, по итогам 2022 г. число бронирований через сервис выросло в 10 раз. Это произошло после ухода с российского рынка некоторых зарубежных игроков, в том числе Booking и Airbnb.
Сейчас приложение предлагает более миллиона вариантов размещения. Подходящий отель можно будет найти с помощью «фильтров» – по карте или с бесп отменой бронирования. Помимо этого, в приложении есть вкладка «Поездки», в которой собрана вся информация о путешествии, прогноз погоды в даты поездки, а также афиша развлекательных мероприятий, которые будут проходить в этот период.
В компании добавили, что приложение окажется полезным и для тех, кто еще не определился с местом отдыха. В приложение можно будет загрузить свою фотографию, а сервис определит по ней уровень усталости и предложит направление для отдыха. Пока что эта функция доступна только в приложении на Android, для IOS она появится позже.
Сервисы аренды жилья Airbnb и Booking прекратили работу в России после начала спецоперации 24 февраля 2022 г.