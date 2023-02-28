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«Яндекс Путешествия» запустили мобильное приложение

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Сервис для бронирования отелей и покупки авиабилетов «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение, сообщили в пресс-службе компании. 

По словам директора по продукту «Яндекс Путешествий» Евгения Абрамзона, по итогам 2022 г. число бронирований через сервис выросло в 10 раз. Это произошло после ухода с российского рынка некоторых зарубежных игроков, в том числе Booking и Airbnb.

Сейчас приложение предлагает более миллиона вариантов размещения. Подходящий отель можно будет найти с помощью «фильтров» – по карте или с бесп отменой бронирования. Помимо этого, в приложении есть вкладка «Поездки», в которой собрана вся информация о путешествии, прогноз погоды в даты поездки, а также афиша развлекательных мероприятий, которые будут проходить в этот период.  

В компании добавили, что приложение окажется полезным и для тех, кто еще не определился с местом отдыха. В приложение можно будет загрузить свою фотографию, а сервис определит по ней уровень усталости и предложит направление для отдыха. Пока что эта функция доступна только в приложении на Android, для IOS она появится позже.

Сервисы аренды жилья Airbnb и Booking прекратили работу в России после начала спецоперации 24 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных