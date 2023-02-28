«Яндекс Путешествия» запустили мобильное приложение

В компании добавили, что приложение окажется полезным и для тех, кто еще не определился с местом отдыха. В приложение можно будет загрузить свою фотографию, а сервис определит по ней уровень усталости и предложит направление для отдыха. Пока что эта функция доступна только в приложении на Android, для IOS она появится позже.