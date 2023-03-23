РБК: грузовые авиаперевозки в России упали до уровня 2001 года

Как писали ранее «Ведомости», российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. На декабрь 2022 г. пришлось 7,1 млн перевезенных пассажиров, это на 1,1 млн человек (13%) меньше, чем в декабре позапрошлого года.