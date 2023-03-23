РБК: грузовые авиаперевозки в России упали до уровня 2001 года
Как отмечает издание, общий объем грузоперевозок в России за прошлый год снизился всего на 1,2% – до 7,95 млрд т, причем ж/д поставки снизились на 3,7% – до 1,24 млрд т, а перевозки автотранспортом – выросли на 0,3%, достигнув 5,51 млрд т.
Произошедший спад обусловлен санкциями: если в январе-феврале прошлого года грузовые авиаперевозки в РФ росли, то уже в марте, после начала спецоперации, грузопоток снизился в 3,6 раза. На долю международных перевозок приходилось 77% грузопотока российских авиакомпаний, обращает внимание РБК. Из-за риска арестов воздушных судов и закрытия западных рынков по-прежнему не возобновили полеты лидер отрасли AirBridgeCargo, перевозивший в начале 2022 г. 42% всех авиагрузов, SkyGates и Atran.
На фоне проблем, с которыми столкнулись российские перевозчики, правительство выделило в прошлом году 2,9 млрд руб. на возмещение операционных расходов авиакомпаниям, перевозящим грузы, программой смогли воспользоваться четыре компании. По аналогичной программе для пассажирских авиакомпаний на 100 млрд руб. поддержку получили 32 перевозчика, напоминает издание.
Как отметил старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, заместить потерянный внешний рынок объемами внутреннего невозможно, поэтому перспективы восстановления отрасли напрямую зависят от нормализации геополитической обстановки. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, полного восстановления рынка можно ждать лишь ближе к 2030 г.
Как писали ранее «Ведомости», российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. На декабрь 2022 г. пришлось 7,1 млн перевезенных пассажиров, это на 1,1 млн человек (13%) меньше, чем в декабре позапрошлого года.
Пассажирооборот отечественных перевозчиков за прошлый год составил 227,7 млрд пассажиро-километров, что на 6,4% ниже, чем в 2021 г. Процент занятости кресел, наоборот, вырос, составив 84% (против 81,5% в 2021 г.). Увеличился и показатель коммерческой загрузки рейсов. В минувшем году он составил 70,6% против 65,4% в 2021 г.