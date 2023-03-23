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Бизнес

РБК: грузовые авиаперевозки в России упали до уровня 2001 года

Ведомости

Российские авиакомпании в 2022 г. перевезли 599 050 т грузов, это почти на 60% меньше, чем в 2021 г. Грузопоток достиг минимального значения с 2001 г., когда было перевезено 614 000 т, пишет РБК со ссылкой на данные Росавиации.

Как отмечает издание, общий объем грузоперевозок в России за прошлый год снизился всего на 1,2% – до 7,95 млрд т, причем ж/д поставки снизились на 3,7% – до 1,24 млрд т, а перевозки автотранспортом – выросли на 0,3%, достигнув 5,51 млрд т.

Произошедший спад обусловлен санкциями: если в январе-феврале прошлого года грузовые авиаперевозки в РФ росли, то уже в марте, после начала спецоперации, грузопоток снизился в 3,6 раза. На долю международных перевозок приходилось 77% грузопотока российских авиакомпаний, обращает внимание РБК. Из-за риска арестов воздушных судов и закрытия западных рынков по-прежнему не возобновили полеты лидер отрасли AirBridgeCargo, перевозивший в начале 2022 г. 42% всех авиагрузов, SkyGates и Atran.

На фоне проблем, с которыми столкнулись российские перевозчики, правительство выделило в прошлом году 2,9 млрд руб. на возмещение операционных расходов авиакомпаниям, перевозящим грузы, программой смогли воспользоваться четыре компании. По аналогичной программе для пассажирских авиакомпаний на 100 млрд руб. поддержку получили 32 перевозчика, напоминает издание.

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Как отметил старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, заместить потерянный внешний рынок объемами внутреннего невозможно, поэтому перспективы восстановления отрасли напрямую зависят от нормализации геополитической обстановки. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, полного восстановления рынка можно ждать лишь ближе к 2030 г.

Как писали ранее «Ведомости», российские авиакомпании по итогам 2022 г. перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Итоговый пассажиропоток 2022 г. оказался на 16 млн человек (14,3%) меньше, чем годом ранее, и на 5 млн ниже планки, заданной в марте 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. На декабрь 2022 г. пришлось 7,1 млн перевезенных пассажиров, это на 1,1 млн человек (13%) меньше, чем в декабре позапрошлого года.

Пассажирооборот отечественных перевозчиков за прошлый год составил 227,7 млрд пассажиро-километров, что на 6,4% ниже, чем в 2021 г. Процент занятости кресел, наоборот, вырос, составив 84% (против 81,5% в 2021 г.). Увеличился и показатель коммерческой загрузки рейсов. В минувшем году он составил 70,6% против 65,4% в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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