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Бизнес

Покупатель активов IKEA рассказал о планах производства школьной мебели

Ведомости

Покупатель активов шведского ритейлера IKEA изготовитель пиломатериалов ООО «Лузалес» рассматривает вариант производства школьной и детской мебели. Об этом сообщил председатель совета директоров «Лузалес» Руслан Семенюк, пишет РБК.

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива. <...> Ученик поставит рюкзак или сядет, и у мебели из спрессованных отходов переработки крошатся края, потом вещами задеваешь, и это все рвется, получается неудобно», — сказал Семенюк, обратив внимание на то, что мебель из ДСП быстро приходит в негодность.

По его словам, компания начнет работать над созданием модели технологии, которая сделает мебель из массивной доски конкурентоспособной. Уточняется, что выпуск новой продукции состоится через 2-3 месяца, для этого будет создан новый бренд.

4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.

Сделка по продаже двух производственных активов IKEA компании «Лузалес» была закрыта в марте. Семенюк не стал раскрывать точную сумму сделки, но отметил, что речь шла о нескольких миллиардах рублей. По данным за 2021 г., выручка «Лузалеса» составила 8,4 млрд руб., а чистая прибыль – 2,3 млрд руб. Ранее Семенюк добавил, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств компании. Он также отметил, что сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных