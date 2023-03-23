Покупатель активов IKEA рассказал о планах производства школьной мебели
«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива. <...> Ученик поставит рюкзак или сядет, и у мебели из спрессованных отходов переработки крошатся края, потом вещами задеваешь, и это все рвется, получается неудобно», — сказал Семенюк, обратив внимание на то, что мебель из ДСП быстро приходит в негодность.
По его словам, компания начнет работать над созданием модели технологии, которая сделает мебель из массивной доски конкурентоспособной. Уточняется, что выпуск новой продукции состоится через 2-3 месяца, для этого будет создан новый бренд.
4 марта 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал покупателей трех заводов IKEA в России (две фабрики были объединены в одну, поэтому сделка охватила три завода). Ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также «Лузалес». Подробности сделки не уточнялись.
Сделка по продаже двух производственных активов IKEA компании «Лузалес» была закрыта в марте. Семенюк не стал раскрывать точную сумму сделки, но отметил, что речь шла о нескольких миллиардах рублей. По данным за 2021 г., выручка «Лузалеса» составила 8,4 млрд руб., а чистая прибыль – 2,3 млрд руб. Ранее Семенюк добавил, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств компании. Он также отметил, что сделка не предусматривает опциона на обратный выкуп.