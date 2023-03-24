Россия, Казахстан и Туркменистан обсудят строительство трассы в обход Каспия в мае
РФ обсудит с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря в мае на форуме «Россия – исламский мир: KazanForum». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишут «РИА Новости».
Он не исключил, что там же будет подписано соглашение. «18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», – сказал Хуснуллин.
О том, что Россия и Туркменистан обсуждают строительство трассы вдоль восточного побережья Каспийского моря, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в конце января по итогам рабочей поездки в Туркменистан вместе с Хуснуллиным.
Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал о большом значении высокоскоростной магистрали, которая соединит Урал и Поволжье с Черным, Азовским и Каспийским морями. «Мы понимаем совершенно четко, что для страны этот объект крайне важен – для экономики, для развития регионов и обеспечения их связанности. Где есть скоростная дорога, экономика работает по-другому», – говорил Петушенко в интервью «Ведомостям». Строительство Юго-Восточной хорды протяженностью 1600 км рассматривалось в связке с трассой «Меридиан», основное направление которой – Китай.