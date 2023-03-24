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Россия, Казахстан и Туркменистан обсудят строительство трассы в обход Каспия в мае

Ведомости

РФ обсудит с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря в мае на форуме «Россия – исламский мир: KazanForum». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишут «РИА Новости».

Он не исключил, что там же будет подписано соглашение. «18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», – сказал Хуснуллин.

О том, что Россия и Туркменистан обсуждают строительство трассы вдоль восточного побережья Каспийского моря, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в конце января по итогам рабочей поездки в Туркменистан вместе с Хуснуллиным.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал о большом значении высокоскоростной магистрали, которая соединит Урал и Поволжье с Черным, Азовским и Каспийским морями. «Мы понимаем совершенно четко, что для страны этот объект крайне важен – для экономики, для развития регионов и обеспечения их связанности. Где есть скоростная дорога, экономика работает по-другому», – говорил Петушенко в интервью «Ведомостям». Строительство Юго-Восточной хорды протяженностью 1600 км рассматривалось в связке с трассой «Меридиан», основное направление которой – Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных