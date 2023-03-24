Россия, Казахстан и Туркменистан обсудят строительство трассы в обход Каспия в мае

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал о большом значении высокоскоростной магистрали, которая соединит Урал и Поволжье с Черным, Азовским и Каспийским морями. «Мы понимаем совершенно четко, что для страны этот объект крайне важен – для экономики, для развития регионов и обеспечения их связанности. Где есть скоростная дорога, экономика работает по-другому», – говорил Петушенко в интервью «Ведомостям». Строительство Юго-Восточной хорды протяженностью 1600 км рассматривалось в связке с трассой «Меридиан», основное направление которой – Китай.