РБК: реализация «пилота» по онлайн-торговле рецептурными лекарствами затягивается

Если первый нормативный документ был принят во всех трех регионах (Москва, Московская и Белгородская области), то регламент информационного взаимодействия был принял только в Москве. По нему обмен данными будет проходить между медорганизацией или аптекой и автоматизированной информсистемой «Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы» (ЕМИАС). Для подачи заявок участниками рынка на участие в эксперименте необходимы оба документа, а также разрешение от Роспотребнадзора, отмечает РБК.