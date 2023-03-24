Газета
Бизнес

РБК: реализация «пилота» по онлайн-торговле рецептурными лекарствами затягивается

Ведомости

Реализация эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, начавшегося с 1 марта, затягивается: предполагаемая им доставка лекарств покупателю до сих пор недоступна, пишет РБК.

Как отмечает издание, причина сложившейся ситуации – в неготовности нормативно-правовой базы. По закону, исполнительные власти регионов, в которых проводится эксперимент, должны утвердить порядок отбора организаций для участия в нем, а также регламент информационного взаимодействия при формировании и использовании рецептов на препараты. 

Если первый нормативный документ был принят во всех трех регионах (Москва, Московская и Белгородская области), то регламент информационного взаимодействия был принял только в Москве. По нему обмен данными будет проходить между медорганизацией или аптекой и автоматизированной информсистемой «Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы» (ЕМИАС). Для подачи заявок участниками рынка на участие в эксперименте необходимы оба документа, а также разрешение от Роспотребнадзора, отмечает РБК.

Опрошенные изданием участники рынка отметили, что ничего критичного в затягивании реализации эксперимента нет, его полноценный запуск, вероятно, состоится к лету.

Как писали ранее «Ведомости», механизм продажи медикаментов на столичном рынке слишком сложен для клиентов, из-за чего ряд крупных маркетплейсов не готовы в нем участвовать. Чтобы заказать доставку лекарства, клиент должен зайти в приложение ЕМИАС, выбрать свои рецепты, а потом уже перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки.

Эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен продлиться три года и завершиться 1 марта 2026 г. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Для онлайн-продажи будут доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных