РБК: реализация «пилота» по онлайн-торговле рецептурными лекарствами затягивается
Как отмечает издание, причина сложившейся ситуации – в неготовности нормативно-правовой базы. По закону, исполнительные власти регионов, в которых проводится эксперимент, должны утвердить порядок отбора организаций для участия в нем, а также регламент информационного взаимодействия при формировании и использовании рецептов на препараты.
Если первый нормативный документ был принят во всех трех регионах (Москва, Московская и Белгородская области), то регламент информационного взаимодействия был принял только в Москве. По нему обмен данными будет проходить между медорганизацией или аптекой и автоматизированной информсистемой «Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы» (ЕМИАС). Для подачи заявок участниками рынка на участие в эксперименте необходимы оба документа, а также разрешение от Роспотребнадзора, отмечает РБК.
Опрошенные изданием участники рынка отметили, что ничего критичного в затягивании реализации эксперимента нет, его полноценный запуск, вероятно, состоится к лету.
Как писали ранее «Ведомости», механизм продажи медикаментов на столичном рынке слишком сложен для клиентов, из-за чего ряд крупных маркетплейсов не готовы в нем участвовать. Чтобы заказать доставку лекарства, клиент должен зайти в приложение ЕМИАС, выбрать свои рецепты, а потом уже перейти из приложения на сайт аптеки или онлайн-площадки.
Эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен продлиться три года и завершиться 1 марта 2026 г. Он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Для онлайн-продажи будут доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и др.