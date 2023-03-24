Чернышенко поручил подготовить предложения по субсидированию затрат на российское ПО

«По итогам работы сформирован IТ-ландшафт потребностей в замещении зарубежного индустриального ПО. Он включает 365 потребностей в отраслевых решениях, по которым компании подтвердили критическую зависимость от зарубежных решений. Почти для 80% зарубежного ПО, востребованного в промышленности, есть российские аналоги, по трети позиций представлено два и больше российских решений, не менее половины всех представленных на рынке российских решений имеют средний и выше уровень зрелости», – отметили в аппарате.