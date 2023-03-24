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Чернышенко поручил подготовить предложения по субсидированию затрат на российское ПО

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу и Минцифры подготовить предложения по субсидированию части затрат предприятий на внедрение российского программного обеспечения (ПО), сообщили в аппарате вице-премьера.

В аппарате рассказали, что в ходе рабочего визита в Ульяновскую область Чернышенко, который также является куратором Приволжского федерального округа (ПФО), вместе с губернатором региона Алексеем Русских и заместителем полномочного представителя президента в ПФО Алексеем Кузьмицким посетил завод и музей УАЗ.

«По итогам вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат на внедрение российский решений, разработанных в рамках ИЦК», – сообщили в аппарате вице-премьера.

По словам Чернышенко, Россия не может зависеть от иностранных IT-решений к 2024 или 2025 гг. «Это конкретный КПЭ [ключевой показатель эффективности], под него нужна конкретная программа поддержки, чтобы все предприятия дружно перешли на этот стандарт. Необходимо совершенствовать методики управления качеством, чтобы наша продукция не уступала иностранным аналогам», – сказал политик.

В аппарате напомнили, что в 2022 г. на базе 32 ИЦК была проведена работа по анализу потребностей основных предприятий промышленности в специализированном программном обеспечении.

«По итогам работы сформирован IТ-ландшафт потребностей в замещении зарубежного индустриального ПО. Он включает 365 потребностей в отраслевых решениях, по которым компании подтвердили критическую зависимость от зарубежных решений. Почти для 80% зарубежного ПО, востребованного в промышленности, есть российские аналоги, по трети позиций представлено два и больше российских решений, не менее половины всех представленных на рынке российских решений имеют средний и выше уровень зрелости», – отметили в аппарате.

ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики были созданы по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Они объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы объем софинансирования по каждому из проектов составляет около 80%. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных