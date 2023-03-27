«Известия»: Citigroup не может продать российский бизнес из-за проблем с IT-системой

25 августа 2022 г. Citi объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. 28 октября 2022 г. было также объявлено о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому коммерческому банку ПАО «Банк Уралсиб». Тогда же Citi объявил о договоренности с Банком Уралсиб о заключении договора о приобретении задолженности по рублевым кредитным картам, выданным АО КБ «Ситибанк», при условии получения согласия клиентов. 12 декабря 2022 г. права требования по части потребительских кредитов АО КБ «Ситибанк» были переданы ПАО «Банк Уралсиб».