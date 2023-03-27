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«Известия»: Citigroup не может продать российский бизнес из-за проблем с IT-системой

Ведомости

Американская Citigroup не может продать российский Ситибанк из-за трудностей с передачей покупателям IT-системы, на которую завязаны все процессы. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, проблема заключается в том, что в IT-системах используется софт американских Cisco и Oracle, которые в 2022 г. прекратили его дистрибуцию в России. К тому же отделить IT-мощности Ситибанка от общей инфраструктуры Citigroup, которая находится за рубежом, не представляется возможным.

Как отметил один из источников, из-за проблем с передачей IT-оборудования от покупки Ситибанка отказались уже три финансовые структуры в России, их названия не уточняются.

В пресс-службе Ситибанка сообщили, что данная информация не соответствует действительности, и напомнили, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 г. о бизнесе в России.

В апреле 2021 г. Citi объявил о решении продать розничный бизнес в России, следуя обновленной глобальной стратегии розничного бизнеса и решению о его продаже в 14 странах. В марте 2022 г. Citi принял решение о расширении периметра продажи бизнеса в России путем включения в него бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

25 августа 2022 г. Citi объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. 28 октября 2022 г. было также объявлено о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому коммерческому банку ПАО «Банк Уралсиб». Тогда же Citi объявил о договоренности с Банком Уралсиб о заключении договора о приобретении задолженности по рублевым кредитным картам, выданным АО КБ «Ситибанк», при условии получения согласия клиентов. 12 декабря 2022 г. права требования по части потребительских кредитов АО КБ «Ситибанк» были переданы ПАО «Банк Уралсиб».

14 октября 2022 г. Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 г. Начиная с апреля 2023 г. операционная деятельность Citi в России будет включать только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных