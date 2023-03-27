Владелец АЗС «Нефтьмагистраль» приобрел «Кулинарную лавку братьев Караваевых»
Владелец сети кафе сменился в конце марта 2023 г. Собеседник РБК не уточнил сумму и другие подробности сделки. Гендиректор компании «INFOLine-аналитика» Михаил Бурмистров оценил продажу в 100 млн руб., допустив, что «в текущих условиях» цена могла быть и ниже.
Согласно данным ЕГРЮЛ, «Нефтьмагистраль» принадлежит гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах. В 2021 г. выручка компании составила 46 млрд руб., чистая прибыль — 534 млн руб. К компании перешло ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».
До 23 марта владельцами сети были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев (по 50% «Селены» у каждого). Каценельсон давать комментарий РБК отказался, связаться с Моисеевым изданию не удалось.
Сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых» представляет собой формат городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофемашиной. Она была основана Евгением Каценельсоном и Владимиром Лякишевым в 2008 г. В 2019 г. к ним присоединился еще один партнер — Игорь Моисеев. В 2021 г. Лякишев вышел из бизнеса, а в мае 2022 г. он был найден мертвым на техническом этаже многоэтажки. Рядом с предпринимателем обнаружили зарегистрированное на него ружье.
РБК пишет, что, согласно данным на сайте, в Москве действуют 42 заведения «Кулинарной лавки братьев Караваевых». На момент публикации новости сайт сети не работает.