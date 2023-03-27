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Владелец АЗС «Нефтьмагистраль» приобрел «Кулинарную лавку братьев Караваевых»

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Топливная компания «Нефтьмагистраль», которой принадлежит одноименная сеть АЗС, стала новым владельцем сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых». На данные ЕГРЮЛ обратил внимание РБК. Сделку также подтвердил изданию источник, близкий к одному из совладельцев сети.

Владелец сети кафе сменился в конце марта 2023 г. Собеседник РБК не уточнил сумму и другие подробности сделки. Гендиректор компании «INFOLine-аналитика» Михаил Бурмистров оценил продажу в 100 млн руб., допустив, что «в текущих условиях» цена могла быть и ниже.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Нефтьмагистраль» принадлежит гендиректору Александру Ерастову и Наталии Ерастовой на паритетных началах. В 2021 г. выручка компании составила 46 млрд руб., чистая прибыль — 534 млн руб. К компании перешло ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых». 

До 23 марта владельцами сети были Евгений Каценельсон и Игорь Моисеев (по 50% «Селены»  у каждого). Каценельсон давать комментарий РБК отказался, связаться с Моисеевым изданию не удалось.

Сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых» представляет собой формат городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофемашиной. Она была основана Евгением Каценельсоном и Владимиром Лякишевым в 2008 г. В 2019 г. к ним присоединился еще один партнер — Игорь Моисеев. В 2021 г. Лякишев вышел из бизнеса, а в мае 2022 г. он был найден мертвым на техническом этаже многоэтажки. Рядом с предпринимателем обнаружили зарегистрированное на него ружье.

РБК пишет, что, согласно данным на сайте, в Москве действуют 42 заведения «Кулинарной лавки братьев Караваевых». На момент публикации новости сайт сети не работает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных