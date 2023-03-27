Владелец АЗС «Нефтьмагистраль» приобрел «Кулинарную лавку братьев Караваевых»

Сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых» представляет собой формат городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофемашиной. Она была основана Евгением Каценельсоном и Владимиром Лякишевым в 2008 г. В 2019 г. к ним присоединился еще один партнер — Игорь Моисеев. В 2021 г. Лякишев вышел из бизнеса, а в мае 2022 г. он был найден мертвым на техническом этаже многоэтажки. Рядом с предпринимателем обнаружили зарегистрированное на него ружье.