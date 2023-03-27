«Росатом»: пятый и шестой ледоколы типа «Арктика» заложат в 2024-2025 годах
Строительство пятого и шестого российских атомных ледоколов проекта 22220 начнется, как ожидается, в 2024-2025 гг. на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил замглавы Дирекции Северного морского пути (СМП) «Росатома» Максим Кулинко в интервью «РИА Новости».
«Планируем, что в мае 2024 г. будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 г. — шестой», – сказал он.
Бюджетные инвестиции в строительство судов составят 58,9 млрд руб., госкорпорация определила свои источники финансирования, добавил Кулинко.
Согласно плану развития СМП, к 2030 г. в состав атомного ледокольного флота будет входить семь универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (построено три из семи: «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), один атомный ледокол проекта 10521 «50 лет Победы» (введен в 2007 г.), один головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 и четыре неатомных ледокола, писали ранее «Ведомости». Сейчас в России эксплуатируется более 40 ледоколов.
К 2030 г. грузопоток по СМП должен вырасти до 150 млн т в год, в 2035 г. – до 220 млн т. В конце 2022 г. заместитель гендиректора «Росатома», директор дирекции СМП Вячеслав Рукша говорил, что грузооборот по СМП к 2030–2035 гг. «может превысить целевые показатели на 50–70 млн т». В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, сообщала госкорпорация. Общий грузопоток по СМП в 2023 г. прогнозируется на уровне 46,82 млн т.