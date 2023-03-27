«Росатом»: пятый и шестой ледоколы типа «Арктика» заложат в 2024-2025 годах

К 2030 г. грузопоток по СМП должен вырасти до 150 млн т в год, в 2035 г. – до 220 млн т. В конце 2022 г. заместитель гендиректора «Росатома», директор дирекции СМП Вячеслав Рукша говорил, что грузооборот по СМП к 2030–2035 гг. «может превысить целевые показатели на 50–70 млн т». В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, сообщала госкорпорация. Общий грузопоток по СМП в 2023 г. прогнозируется на уровне 46,82 млн т.