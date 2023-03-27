Газета
Бизнес

«Росатом»: пятый и шестой ледоколы типа «Арктика» заложат в 2024-2025 годах

Ведомости

Строительство пятого и шестого российских атомных ледоколов проекта 22220 начнется, как ожидается, в 2024-2025 гг. на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил замглавы Дирекции Северного морского пути (СМП) «Росатома» Максим Кулинко в интервью «РИА Новости».

«Планируем, что в мае 2024 г. будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 г. — шестой», – сказал он.

Бюджетные инвестиции в строительство судов составят 58,9 млрд руб., госкорпорация определила свои источники финансирования, добавил Кулинко.

Согласно плану развития СМП, к 2030 г. в состав атомного ледокольного флота будет входить семь универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (построено три из семи: «Арктика», «Сибирь» и «Урал»), один атомный ледокол проекта 10521 «50 лет Победы» (введен в 2007 г.), один головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 и четыре неатомных ледокола, писали ранее «Ведомости». Сейчас в России эксплуатируется более 40 ледоколов.

К 2030 г. грузопоток по СМП должен вырасти до 150 млн т в год, в 2035 г. – до 220 млн т. В конце 2022 г. заместитель гендиректора «Росатома», директор дирекции СМП Вячеслав Рукша говорил, что грузооборот по СМП к 2030–2035 гг. «может превысить целевые показатели на 50–70 млн т». В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, сообщала госкорпорация. Общий грузопоток по СМП в 2023 г. прогнозируется на уровне 46,82 млн т.

Ранее по теме: Ресурс атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» могут продлить до 2030-х годов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных