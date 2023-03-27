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Объем малых закупок госкомпаний у субъектов МСП за год вырос до 375 млрд рублей

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Объем закупок малого объема (до 500 000 руб.) госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам прошлого года составил 375 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021 г., когда этот показатель находился на уровне 194 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Корпорации МСП».

«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, и самозанятые», – считает гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. 

В «Корпорации МСП» напомнили, что с апреля 2022 г. на цифровой платформе МСП.РФ действует «Витрина закупок малого объема», через этот сервис в общей сложности было заключено 2800 договоров на сумму свыше 4,1 млрд руб. Сейчас на этой платформе собирается информация с 78 электронных площадок и из корпоративных интернет-магазинов, добавил Исаевич.

Уточняется, что этим сервисом чаще всего пользуются предприниматели, которые заняты в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также те, которые работают в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме сообщил, что власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных