Объем малых закупок госкомпаний у субъектов МСП за год вырос до 375 млрд рублей
Объем закупок малого объема (до 500 000 руб.) госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам прошлого года составил 375 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с 2021 г., когда этот показатель находился на уровне 194 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Корпорации МСП».
«Интерес малого и особенно микробизнеса к закупкам малого объема обусловлен упрощенными требованиями к их участникам и проходит без лишней бюрократии. Благодаря этому поставщиками могут выступать даже предприниматели, недавно начавшие свое дело, и самозанятые», – считает гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
В «Корпорации МСП» напомнили, что с апреля 2022 г. на цифровой платформе МСП.РФ действует «Витрина закупок малого объема», через этот сервис в общей сложности было заключено 2800 договоров на сумму свыше 4,1 млрд руб. Сейчас на этой платформе собирается информация с 78 электронных площадок и из корпоративных интернет-магазинов, добавил Исаевич.
Уточняется, что этим сервисом чаще всего пользуются предприниматели, которые заняты в розничной и оптовой торговле (33,1%), строительстве (10,5%), разработке компьютерного программного обеспечения (5,2%), а также те, которые работают в сфере архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме сообщил, что власти обязали госкомпании проводить 25% закупок у небольших компаний, сократив срок оплаты до семи дней и увеличив объем аванса до 50%. В результате объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса за три года почти удвоился и превысил 7 трлн руб.