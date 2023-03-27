Объем малых закупок госкомпаний у субъектов МСП за год вырос до 375 млрд рублей

В «Корпорации МСП» напомнили, что с апреля 2022 г. на цифровой платформе МСП.РФ действует «Витрина закупок малого объема», через этот сервис в общей сложности было заключено 2800 договоров на сумму свыше 4,1 млрд руб. Сейчас на этой платформе собирается информация с 78 электронных площадок и из корпоративных интернет-магазинов, добавил Исаевич.