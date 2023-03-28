«Коммерсантъ» узнал о решении Eli Lilly окончательно уйти из России
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила полностью уйти с российского рынка, передав местный бизнес дистрибутору Swixx Biopharma, своему партнеру в Центральной и Восточной Европе, пишет «Коммерсантъ».
По словам двух бывших сотрудников «Лилли Фармы», российского подразделения Eli Lilly, подготовка к передаче российского бизнеса началась в конце февраля со смены топ-менеджмента в представительстве компании. Часть сотрудников «Лилли Фармы» вместе с топ-менеджментом перейдут в новую структуру, которую создаст Swixx Biopharma для дистрибуции препаратов Eli Lilly в России.
Как отметили собеседники издания, Swixx Biopharma, вероятно, займется дистрибуцией тех препаратов, которые Eli Lilly продолжила поставлять в Россию после объявления год назад о приостановке экспорта своей продукции в РФ и инвестиций в клинические испытания. Так, компания обещала сохранить поставки инсулина «Хумалог», противодиабетического препарата «Трулисити» и онкопрепаратов «Зенлистик», «Цирамза», «Алимта» и «Гемзар».
Как считает один из источников газеты, передача местного бизнеса в управление Swixx Biopharma является попыткой Eli Lilly сохранить большую часть выручки в коммерческом сегменте, на который приходится заметная доля продаж в России. Компания также сможет вернуться при изменении внешнеполитических условий, отметил он. Доля Eli Lilly на российском рынке по итогам 2022 г. составила 0,52%, или 11,6 млрд руб. после 14 млрд руб. годом ранее.
Eli Lilly стала второй зарубежной фармкомпанией, ушедшей из России и передавшей бизнес в управление Swixx Biopharma. В мае прошлого года точно так же поступила американская Bristol-Myers Squibb.
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