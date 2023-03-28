«Коммерсантъ» узнал о решении Eli Lilly окончательно уйти из России

Как считает один из источников газеты, передача местного бизнеса в управление Swixx Biopharma является попыткой Eli Lilly сохранить большую часть выручки в коммерческом сегменте, на который приходится заметная доля продаж в России. Компания также сможет вернуться при изменении внешнеполитических условий, отметил он. Доля Eli Lilly на российском рынке по итогам 2022 г. составила 0,52%, или 11,6 млрд руб. после 14 млрд руб. годом ранее.