VK консолидирует 100% образовательной платформы «Сферум»
Технологическая компания VK стала единственным владельцем информационно-коммуникационной платформы для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома». Об этом сообщили в пресс-службе VK.
«VK объявляет о подписании обязывающих документов по консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО «Ростелеком» — разработчике «Сферума» — компании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля», – сказано в сообщении.
Уточняется, что VK продолжит развивать «Сферум» на платформе VK Messenger. «Ростелеком» же сосредоточится на «реализации инфраструктурных проектов и развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования».
Платформа «Сферум» была разработана компанией «Цифровое образование», которая является совместным предприятием VK и «Ростелекома» и была образована в 2019 г. Число пользователей «Сферума» превышает 7 млн человек.
Помимо «Учи.ру» и «Сферум» VK владеет 50,06% Skillbox Holding Limited. В него входят такие онлайн-школы в сегменте дополнительного профессионального образования, как Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). Также компании принадлежат доли в платформах для школьников «Тетрика» (60,7%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).