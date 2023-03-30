VK консолидирует 100% образовательной платформы «Сферум»

Помимо «Учи.ру» и «Сферум» VK владеет 50,06% Skillbox Holding Limited. В него входят такие онлайн-школы в сегменте дополнительного профессионального образования, как Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). Также компании принадлежат доли в платформах для школьников «Тетрика» (60,7%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).