Газета
Бизнес

VK консолидирует 100% образовательной платформы «Сферум»

Ведомости

Технологическая компания VK стала единственным владельцем информационно-коммуникационной платформы для школьников и учителей «Сферум», которая была разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома». Об этом сообщили в пресс-службе VK. 

«VK объявляет о подписании обязывающих документов по консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО «Ростелеком» — разработчике «Сферума» — компании «Цифровое образование». Закрытие сделки запланировано до конца апреля», – сказано в сообщении.

Уточняется, что VK продолжит развивать «Сферум» на платформе VK Messenger. «Ростелеком» же сосредоточится на «реализации инфраструктурных проектов и развитии государственных цифровых сервисов для сферы образования». 

Платформа «Сферум» была разработана компанией «Цифровое образование», которая является совместным предприятием VK и «Ростелекома» и была образована в 2019 г. Число пользователей «Сферума» превышает 7 млн человек. 

20 февраля VK выкупила 75% образовательной платформы «Учи.ру» за 8,7 млрд руб. и стала ее единственным владельцем. В декабре 2020 г. VK приобрела 25% edtech-платформы за 3,75 млрд руб.

Помимо «Учи.ру» и «Сферум» VK владеет 50,06% Skillbox Holding Limited. В него входят такие онлайн-школы в сегменте дополнительного профессионального образования, как Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama (Бразилия) и Lerna (Белоруссия). Также компании принадлежат доли в платформах для школьников «Тетрика» (60,7%), «Умскул» (25%) и «Алгоритмика» (7,88%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных