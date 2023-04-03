В Госдуме предложили поднять планку определения ущерба от экономических преступлений

В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. президент РФ вновь призвал пересмотреть некоторые нормы УК по экономическим составам преступлений. «Конечно, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — подчеркнул он.