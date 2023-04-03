В Госдуме предложили поднять планку определения ущерба от экономических преступлений
Поправки вносятся в ряд статей УК РФ. В частности, в ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории) депутаты предлагают повысить размер крупного ущерба с 2,25 млн руб. до 3,5 млн руб., а особого крупного — с 9 до 13,5 млн руб.
В тексте ст. 178 доходы в крупном размере хотят увеличить с 50 до 80 млн руб., в особо крупном — с 250 до 395 млн руб. При этом сумма крупного ущерба вырастет с 10 до 16 млн руб., а особого крупного — с 30 до 47,5 млн руб.
Аналогичные изменения депутаты предлагают внести в статьи 180, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что поднять эти значения необходимо с учетом инфляции. По их словам, размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК долгое время не индексировались, что привело к снижению «степени общественной опасности преступления».
Депутаты также указывают на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное в марте 2022 г., когда глава государства на фоне введенных антироссийских санкций призвал к «максимальной экономической свободе» для бизнеса.
В июле 2022 г. Путин поручил правительству и Верховному суду внести в законодательство изменения для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. В августе Минюст подготовил поправки в УК РФ, согласно которым предлагается отменить уголовную ответственность за ведение бизнеса без регистрации и увеличить с учетом уровня инфляции планки значительного, крупного и особо крупного ущерба.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале 2023 г. президент РФ вновь призвал пересмотреть некоторые нормы УК по экономическим составам преступлений. «Конечно, государство должно контролировать, что происходит в этой сфере. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — подчеркнул он.