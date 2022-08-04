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Общество

Минюст предложил отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации

Ведомости

Минюст России подготовил поправки в УК РФ, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере бизнеса, в том числе ведения предпринимательской деятельности без регистрации, сообщается на сайте ведомства.

«Законопроектом планируется исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию ст. 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ», – говорится в сообщении.

Кроме того, Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей УК: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»), ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах).

Законопроект также предлагает увеличить с учетом уровня инфляции размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, с которых в настоящее время наступает уголовная ответственность.

«Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», – добавили в Минюсте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных