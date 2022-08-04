Минюст предложил отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации
Минюст России подготовил поправки в УК РФ, предусматривающие полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере бизнеса, в том числе ведения предпринимательской деятельности без регистрации, сообщается на сайте ведомства.
«Законопроектом планируется исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию ст. 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ», – говорится в сообщении.
Кроме того, Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей УК: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»), ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах).
Законопроект также предлагает увеличить с учетом уровня инфляции размеры значительного, крупного и особо крупного ущерба, с которых в настоящее время наступает уголовная ответственность.
«Указанные изменения будут способствовать улучшению делового климата и позволят минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности», – добавили в Минюсте.
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