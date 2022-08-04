Минюст предложил отменить уголовную ответственность за бизнес без регистрации

Кроме того, Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей УК: ст. 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»), ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования) и 185.1 (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах).