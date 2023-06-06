Банк «Хоум кредит» сменит название

Сделка по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) была закрыта в сентябре 2022 г. Тогда же чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России. При этом о том, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», «Ведомости» писали еще в октябре 2021 г. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.