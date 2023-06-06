Банк «Хоум кредит» сменит название
«Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: "Хоум банк". Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей», — сказал он.
По словам представителя банка, в июле пройдет первый этап ребрендинга, в рамках которого название будет изменено на сайте и в мобильном приложении банка. В IV квартале 2023 г. будут обновлены вывески в офисах и банкоматах. По информации РБК, ребрендинг должен завершиться 1 ноября.
Сделка по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) была закрыта в сентябре 2022 г. Тогда же чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России. При этом о том, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», «Ведомости» писали еще в октябре 2021 г. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
Сделка оказалась «растянутой» по времени. В частности, на первом этапе в мае 2022 г. группа индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров СПб биржи, выкупила 50,5% долей. Еще 49,5% было передано ООО «Хоум кредитэнд финанс банк» в августе.