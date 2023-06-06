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Бизнес

Банк «Хоум кредит» сменит название

Ведомости

Банк «Хоум кредит» сменит название с 1 июля 2023 г. на «Хоум банк» после выхода чешского акционера Home Credit B. V. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя компании.

«Вскоре банк официально станет называться именно так, как его всегда неформально называли клиенты: "Хоум банк". Банк сохраняет свои фирменные цвета, но теперь название будет писаться кириллицей», — сказал он.

По словам представителя банка, в июле пройдет первый этап ребрендинга, в рамках которого название будет изменено на сайте и в мобильном приложении банка. В IV квартале 2023 г. будут обновлены вывески в офисах и банкоматах. По информации РБК, ребрендинг должен завершиться 1 ноября.

Сделка по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) была закрыта в сентябре 2022 г. Тогда же чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit объявили об уходе из России. При этом о том, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», «Ведомости» писали еще в октябре 2021 г. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.

Сделка оказалась «растянутой» по времени. В частности, на первом этапе в мае 2022 г. группа индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров СПб биржи, выкупила 50,5% долей. Еще 49,5% было передано ООО «Хоум кредитэнд финанс банк» в августе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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