Home Credit продал все активы в России и заявил об уходе с рынка

В октябре 2021 г. «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» писали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежат дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».