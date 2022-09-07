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Бизнес

Home Credit продал все активы в России и заявил об уходе с рынка

Ведомости

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыла сделку по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) и объявила об уходе из России, сообщила пресс-служба компании.

Группа продала оставшуюся долю в размере 49,5%, «полный контроль» переходит «группе инвесторов», которая ранее приобрела 50,5% в HCFB. «Результатом всей сделки является выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сделка проведена в соответствии с требованиями российского законодательства и на условиях преемственности для сотрудников и клиентов.

О приобретении 49,5% доли у Home Credit N.V. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» сообщил 26 августа, подчеркнув, что таким образом кредитная организация стала полностью российской.

PPF Group в мае сообщила, что подписала соглашения о продаже своих активов и дочерних компаний в России группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».

В конце мая в рамках первого этапа сделки инвесторы выкупили по 49,5% акций в «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи». Как пояснял тогда Тырышкин «Интерфаксу», из-за большого количества условий сделка по продаже активов HCFB «растянутая».  

В октябре 2021 г. «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» писали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежат дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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