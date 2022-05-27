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Home Credit продал часть активов в России

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Чешская PPF, владеющая международной кредитной организацией Home Credit, продала по 49,5% акций в «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» в России группе инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

Согласно информации из «СПАРК-Интерфакса», Иван Тырышкин, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков получили по 9,9% в страховой и микрокредитной компаниях, а у Home Credit осталось 50,5%.

«Это первый этап нашей сделки. У нас растянутая сделка, там много условий. Она может закрыться как быстро, так и небыстро. Смена собственников ХКФ банка в процессе», — сказал Тырышкин (цитата по «Интерфаксу»).

Тырышкин также выкупил у одной из структур группы Home Credit компанию «Форвард лизинг».

Ранее сообщалось, что PPF подписала соглашение о продаже своих активов и дочерних компаний в России инвесторам во главе с Тырышкиным. В результате Home Credit Group должен был уйти из России. В пресс-службе компании тогда отметили, что Тырышкин является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».

Также в рамках сделки казахстанский банк «Хоум кредит» будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Продажа будет проведена упорядоченно, чтобы обеспечить непрерывность работы сотрудников и обслуживания клиентов «Хоум кредита» в России и Казахстане, отметили в компании. На этой неделе топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской «дочки» у российского ХКФ-банка, писал «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных