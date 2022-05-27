Home Credit продал часть активов в России

Ранее сообщалось, что PPF подписала соглашение о продаже своих активов и дочерних компаний в России инвесторам во главе с Тырышкиным. В результате Home Credit Group должен был уйти из России. В пресс-службе компании тогда отметили, что Тырышкин является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».