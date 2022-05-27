Home Credit продал часть активов в России
Чешская PPF, владеющая международной кредитной организацией Home Credit, продала по 49,5% акций в «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» в России группе инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
Согласно информации из «СПАРК-Интерфакса», Иван Тырышкин, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков получили по 9,9% в страховой и микрокредитной компаниях, а у Home Credit осталось 50,5%.
«Это первый этап нашей сделки. У нас растянутая сделка, там много условий. Она может закрыться как быстро, так и небыстро. Смена собственников ХКФ банка в процессе», — сказал Тырышкин (цитата по «Интерфаксу»).
Тырышкин также выкупил у одной из структур группы Home Credit компанию «Форвард лизинг».
Ранее сообщалось, что PPF подписала соглашение о продаже своих активов и дочерних компаний в России инвесторам во главе с Тырышкиным. В результате Home Credit Group должен был уйти из России. В пресс-службе компании тогда отметили, что Тырышкин является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».
Также в рамках сделки казахстанский банк «Хоум кредит» будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Продажа будет проведена упорядоченно, чтобы обеспечить непрерывность работы сотрудников и обслуживания клиентов «Хоум кредита» в России и Казахстане, отметили в компании. На этой неделе топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской «дочки» у российского ХКФ-банка, писал «Интерфакс».