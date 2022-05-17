Home Credit договорился о продаже российских активов

В октябре прошлого года «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» и Frank Media узнали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».