Home Credit договорился о продаже российских активов
«PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения о продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Приобретение "Хоум Кредит энд Финанс Банка" (HCFB) и его дочерних компаний вышеупомянутой группой приведет к выводу "Хоум Кредит Групп" с российского рынка», — сообщили в компании.
Также в рамках сделки казахстанский банк «Хоум кредит» будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Продажа будет проведена упорядоченно, чтобы обеспечить непрерывность работы сотрудников и обслуживания клиентов «Хоум кредит» в России и Казахстане, отметили в компании.
В пресс-службе отметили, что Тырышкин является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».
В октябре прошлого года «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» и Frank Media узнали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».