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Финансы

Home Credit договорился о продаже российских активов

Ведомости

Чешская PPF Group, владеющая международной кредитной организацией Home Credit, подписала соглашения о продаже своих активов и дочерних компаний в России группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, сообщил PPF. В результате Home Credit Group уйдет из России.

«PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения о продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Приобретение "Хоум Кредит энд Финанс Банка" (HCFB) и его дочерних компаний вышеупомянутой группой приведет к выводу "Хоум Кредит Групп" с российского рынка», — сообщили в компании.

Также в рамках сделки казахстанский банк «Хоум кредит» будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit. Продажа будет проведена упорядоченно, чтобы обеспечить непрерывность работы сотрудников и обслуживания клиентов «Хоум кредит» в России и Казахстане, отметили в компании.

В пресс-службе отметили, что Тырышкин является одним из основателей и председателем совета директоров «СПб биржи».

В октябре прошлого года «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит». Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета. «Ведомости» и Frank Media узнали об интересе к сделке венгерской OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных