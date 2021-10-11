На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Собственные средства «Хоум кредита» с поправкой на «вечные» субординированные облигации по МСФО на конец полугодия составили около 75 млрд руб., говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Это можно рассматривать как отправную точку стоимости банка, отмечает он, но банки могут продаваться как с премией, так и с дисконтом к капиталу. Сделка по приобретению ХКФ потенциально могла бы существенно усилить конкурентные позиции OTP Group в России, если бы подобное поглощение состоялось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. На 1 сентября в рэнкинге «Эксперт РА» по активам «ОТП банк» занимал 49-ю строчку, а «Хоум кредит» – 36-ю. Объединенный банк переместился бы с 49-й на 27-ю позицию по активам и стал бы одним из самых сильных розничных игроков, способных конкурировать с крупными универсальными банками, считает Уклеин. По капиталу банк поднялся бы с 35-го на 18-е место, а рост в 3,7 раза по привлеченным средствам физлиц обеспечил бы перемещение с 43-го на 17-е место.