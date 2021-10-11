На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTPДля «ОТП банка» это хорошая возможность для роста бизнеса, считают эксперты
Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петера Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
К «Хоум кредиту» уже проявила интерес венгерская OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс», говорят собеседники «Ведомостей». По словам третьего собеседника «Ведомостей», в банке из топ-30, на прошлой неделе руководство PPF Group приезжало в Москву. По словам собеседника в розничном банке, PPF Group проводит в банке процедуру due diligence и стороны практически уже договорились о сделке. Он добавил, что банк может быть продан по цене 0,7–0,8 капитала.
На фоне сложностей в китайском бизнесе (в Китае у PPF отделение Home Credit и компания биотехнологий Sotio) желание сделки в России для PPF понятно, говорит банкир из топ-10: венгерская и чешская группы имеют похожие стратегии. Сделка между ними весьма вероятна, считает он.
«Мы не комментируем слухи», – сообщил представитель «ОТП банка». Предправления «Хоум кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский не ответил на звонок «Ведомостей».
Чешско-венгерские отношения
Чешская инвестиционно-финансовая группа PPF имеет активы в ряде отраслей: банки (Home Credit, PPF Banka, Clear Bank, Mobi Banka, Air Bank, Zonky), страхование, энергетика, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (Polymetal), ритейл, недвижимость, биотехнологии, медиа, телеком. В России PPF владеет банком «Хоум кредит», страховыми компаниями «ППФ страхование жизни» и «ППФ общее страхование», агрохолдингом «РАВ Агро-про», а также долей в 20,68% в Polymetal. В 2002 г. группа купила в России инновационный банк «Технополис», переименовав его затем в «Хоум кредит». В декабре 2016 г. группа продала розничную сеть «Эльдорадо» финансовой группе «Сафмар». По результатам 2020 г. активы PPF составляли 39,6 млрд евро, чистый убыток составил 291 млн евро относительно прибыли в 1 млрд евро годом ранее.
Венгерская финансовая группа OTP Group работает в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса. Банки группы расположены в Венгрии, Хорватии, Румынии, Сербии, на Украине, в Болгарии, Черногории, Албании, а с конца 2006 г. – в России. Основу группы составляет OTP Bank, который является крупнейшим банком Венгрии и занимает четверть рынка страны. OTP Bank занимает 872-е место в списке крупнейших публичных мировых компаний Forbes Global 2000 с выручкой $5 млрд, чистой прибылью $847 млн, активами $78,7 млрд и рыночной капитализацией $12,1 млрд.
Собственные средства «Хоум кредита» с поправкой на «вечные» субординированные облигации по МСФО на конец полугодия составили около 75 млрд руб., говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Это можно рассматривать как отправную точку стоимости банка, отмечает он, но банки могут продаваться как с премией, так и с дисконтом к капиталу. Сделка по приобретению ХКФ потенциально могла бы существенно усилить конкурентные позиции OTP Group в России, если бы подобное поглощение состоялось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. На 1 сентября в рэнкинге «Эксперт РА» по активам «ОТП банк» занимал 49-ю строчку, а «Хоум кредит» – 36-ю. Объединенный банк переместился бы с 49-й на 27-ю позицию по активам и стал бы одним из самых сильных розничных игроков, способных конкурировать с крупными универсальными банками, считает Уклеин. По капиталу банк поднялся бы с 35-го на 18-е место, а рост в 3,7 раза по привлеченным средствам физлиц обеспечил бы перемещение с 43-го на 17-е место.
Если незначительный объем кредитования юрлиц и ИП на балансе «Хоум кредита» не позволит заметно нарастить позиции ОТП по корпоративному кредитованию, то в рознице речь идет о покупке портфеля, более чем в 2 раза превосходящего собственный бизнес. Это бы обеспечило объединенному банку рост с 25-й на 13-ю строчку. Разумеется, при таком слиянии будет наблюдаться синергетический эффект – как от увеличения клиентской базы и кросс-продуктов при экономии на двух маркетинговых бюджетах, так и от обогащения внутренних кредитных историй и доработки скоринговых систем, заключает Уклеин.
«Хоум кредит» специализируется на предоставлении розничных услуг в России и Казахстане. Клиентская база банка насчитывает 41 млн человек. Основная линейка продуктов – это кредиты наличными, кредитные карты, рассрочка и POS-кредиты (в торговых точках). Чистая прибыль «Хоум кредита» составила в первом полугодии 7,4 млрд руб. и выросла в 2 раза относительно того же периода год назад, говорится в отчетности банка по МСФО. Граждане хранят в банке 181 млрд руб. (юрлица – 8 млрд руб.). Размер кредитного портфеля на конец первого полугодия 2021 г. составлял 229 млрд руб. Основную часть кредитного портфеля (72%) занимают кредиты наличными.
Российский «ОТП банк» гораздо меньше «Хоум кредита» по масштабам бизнеса. Он принимает вклады, кредитует в основном граждан, предоставляет банковские гарантии, проводит расчетно-кассовое обслуживание, операции с ценными бумагами, иностранной валютой. Средства клиентов в «ОТП банке» составляют 86 млрд руб., размер кредитного портфеля – 84 млрд руб. (половина – POS-кредиты), следует из отчетности по МСФО банка за первое полугодие 2021 г. Размер капитала ОТП – 31 млрд руб. По итогам первого полугодия банк заработал 1,9 млрд руб. против убытка 944 млн руб. год назад.