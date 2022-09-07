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Бизнес

Путин: предприниматели России демонстрирует высшую степень ответственности перед страной

Ведомости

Российский бизнес демонстрирует высокий уровень ответственности перед гражданами страны и своей родиной, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин также затронул предпринимателей, которые предпочитали вести бизнес за рубежом и попали под санкции и арест имущества. «Я их предупреждал. Лучше бы эти лодки стояли здесь, а деньги они бы вкладывали в развитие российской инфраструктуры», — подчеркнул Путин. По его словам, это стало «хорошим уроком» для бизнесменов на будущее.

«Это урок для всех — я предупреждал. Не потому что я умнее, а потому что у меня информации больше», — заключил Путин.

После начала военной операции на Украине страны ЕС и США начали вводить санкции против российских бизнесменов. Так, 28 февраля ЕС ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 1 марта стало известно, что бизнесмены выйдут из совета директоров Альфа-банка. Под санкции также попал бизнесмен Алишер Усменов, который в настоящее время пытается доказать, что не поддерживал спецоперацию России против Украины, и требует выплатить $20 000 для покрытия судебных расходов.

4 июля Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, потому что юристы ЕС обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. Собеседники агентства рассказали, что около 30 человек обратились в суд и еще около 10 человек – напрямую в ЕС с просьбой снять с них ограничения. Юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из обращений были обоснованы, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Источники не уточнили количество таких ошибок и имена россиян, о которых идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных