Авен назвал свой бизнес «полностью разрушенным» из-за санкций

Авен не согласился с данными обвинениями. Он пояснил, что ведение бизнеса в России предполагает контакты с президентом, тем не менее «Альфа-групп» старается быть вне политики. Авен выразил разочарование тем, что ЕС не позволил ему оправдаться перед тем, как ввести санкции.