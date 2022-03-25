Авен назвал свой бизнес «полностью разрушенным» из-за санкций
Бывший председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен назвал созданный им и его партнерами бизнес «полностью разрушенным» из-за санкций Евросоюза (ЕС) и Великобритании и признался, что не знает, как продолжать работу. Под ограничительные меры попал как он сам, так и Альфа-банк.
«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — сказал он в интервью Financial Times.
Авен добавил, что не знает, сможет ли теперь нанять уборщицу или шофера, поскольку сам машину не водит. «Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — заявил бизнесмен.
ЕС, Великобритания, США и другие страны стали вводить санкции против российских физических и юридических лиц после того, как Россия 24 февраля начала специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. Брюссель, обосновывая заморозку активов Авена, заявил, что тот является одним из самых близких к президенту России Владимиру Путину олигархов.
«Он не действует независимо от требований президента. Его дружба с Владимиром Путиным восходит к ранним 1990-м», — сказано в документе ЕС. Кроме того, европейские политики полагают, что Авен своей деятельностью активно поддерживал российское правительство материально, в том числе действия властей на Украине.
Авен не согласился с данными обвинениями. Он пояснил, что ведение бизнеса в России предполагает контакты с президентом, тем не менее «Альфа-групп» старается быть вне политики. Авен выразил разочарование тем, что ЕС не позволил ему оправдаться перед тем, как ввести санкции.
Под санкции попал также партнер Авена по «Альфа-групп» Михаил Фридман. Тот дал интервью Bloomberg 17 марта, где сообщил о финансовых трудностях из-за заморозки счетов, в том числе о сложностях с оплатой услуг уборщицы.
Авен и Фридман заявили о намерении оспорить решение европейцев. Тем не менее, по словам Авена, отменить ограничительные меры почти невозможно. Бизнесмен признался, что не возлагает особых надежд на какое-либо быстрое решение. После санкций ЕС и Великобритании пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Фридман и Авен покинут совет директоров кредитной организации.
По данным Forbes Real Time, Авен занимал 529-е место в списке богатейших людей мира. К 25 марта его состояние оценивалось в $4,4 млрд. В рейтинге российского Forbes за 2021 г. Авен занимал 30-е место.