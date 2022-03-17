Фридман сообщил о финансовых трудностях из-за санкций ЕС

«Может, мне самому убраться в доме. Хорошо. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя мужчинами, но после 35 лет это неожиданно», — сказал он в интервью Bloomberg Businessweek. По информации агентства, сейчас бизнесмен находится в Лондоне — туда он улетел после начатой Россией 24 февраля военной операции в Донбассе и на Украине. Банковские карты Фридмана, по его утверждению, сейчас также не работают.