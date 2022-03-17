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Фридман сообщил о финансовых трудностях из-за санкций ЕС

Ведомости

Основатель «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман, против которого ввели санкции Евросоюз (ЕС) и Великобритания, сообщил, что столкнулся с финансовыми трудностями из-за заморозки своих счетов, например, с оплатой услуг уборщицы.

«Может, мне самому убраться в доме. Хорошо. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя мужчинами, но после 35 лет это неожиданно», — сказал он в интервью Bloomberg Businessweek. По информации агентства, сейчас бизнесмен находится в Лондоне — туда он улетел после начатой Россией 24 февраля военной операции в Донбассе и на Украине. Банковские карты Фридмана, по его утверждению, сейчас также не работают. 

По мнению бизнесмена, санкции против него, его партнера Петра Авена и еще ряда российских бизнесменов показывают, что в ЕС не понимают, «как устроена Россия». «Если ответственные лица в ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы», — сказал Фридман. 

Ранее, 27 февраля, газета Financial Times опубликовала отрывки письма, которое Фридман разослал сотрудникам LetterOne. В нем бизнесмен выступил против военной операции на Украине, напомнив, что родился во Львове и там же живут его родители. Боевые действия, по его словам, «нанесут ущерб двум народам». «Я могу только присоединиться к тем, кто страстно желает прекращения кровопролития», — написал он. В интервью для Bloomberg он сказал, что подобное заявление может сделать «опасным» для него возвращение в Россию.

Фридман пояснил, что сейчас должен подать заявку на получение разрешения использовать собственные средства. Британское правительство решит, является ли запрос «разумным». Bloomberg отмечает, что в этом случае бизнесмену могут назначить пособие примерно в 2500 фунтов стерлингов в месяц (примерно 353 400 руб. по текущему курсу).

ЕС ввел санкции против Фридмана, Авена и еще нескольких бизнесменов 28 февраля. Великобритания сделала это 15 марта. 1 марта оба бизнесмена заявили о намерении оспорить решение Брюсселя. В тот же день пресс-служба Альфа-банка сообщила, что Фридман и Авен покинут совет директоров кредитной организации.

Ранее по теме: Авен и Фридман уходят из совета директоров Альфа-банка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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