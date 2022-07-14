Bloomberg: ЕС может снять санкции с некоторых россиян
Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, потому что юристы ЕС обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что около 30 человек обратились в суд и еще около 10 человек – напрямую в ЕС с просьбой снять с них ограничения. Юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из обращений были обоснованны, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Источники не уточнили количество таких ошибок и имена россиян, о которых идет речь. Отмечается, что санкции пересмотрят в отношении незначительной доли россиян – с начала спецоперации на Украине под ограничения попали сотни человек.
Среди тех, кто обратился в ЕС с заявлением о пересмотре санкций, Bloomberg называет основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и его жену Александру. По данным собеседника издания, с такой же просьбой в ЕС обратились основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Алишер Усманов. Представители всех троих бизнесменов отказались от комментариев.
В конце мая основатели «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, а также бизнесмен Роман Абрамович подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить их включение в санкционный список. 1 июля иск в суд ЕС подал бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, а в конце месяца – совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.
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