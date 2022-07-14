Bloomberg: ЕС может снять санкции с некоторых россиян

Собеседники агентства рассказали, что около 30 человек обратились в суд и еще около 10 человек – напрямую в ЕС с просьбой снять с них ограничения. Юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из обращений были обоснованны, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Источники не уточнили количество таких ошибок и имена россиян, о которых идет речь. Отмечается, что санкции пересмотрят в отношении незначительной доли россиян – с начала спецоперации на Украине под ограничения попали сотни человек.