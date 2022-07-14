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Bloomberg: ЕС может снять санкции с некоторых россиян

Ведомости

Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, потому что юристы ЕС обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что около 30 человек обратились в суд и еще около 10 человек – напрямую в ЕС с просьбой снять с них ограничения. Юридическая служба ЕС сообщила, что некоторые из обращений были обоснованны, потому что санкции были введены на слабых, старых или ошибочных основаниях. Источники не уточнили количество таких ошибок и имена россиян, о которых идет речь. Отмечается, что санкции пересмотрят в отношении незначительной доли россиян – с начала спецоперации на Украине под ограничения попали сотни человек.

Среди тех, кто обратился в ЕС с заявлением о пересмотре санкций, Bloomberg называет основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко и его жену Александру. По данным собеседника издания, с такой же просьбой в ЕС обратились основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Алишер Усманов. Представители всех троих бизнесменов отказались от комментариев.

В конце мая основатели «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман, а также бизнесмен Роман Абрамович подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить их включение в санкционный список. 1 июля иск в суд ЕС подал бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, а в конце месяца – совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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