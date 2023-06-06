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Минпромторг подготовил законопроект по госрегулированию производства метанола

Ведомости

Минмпромторг России подготовил законопроект о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола), сообщила «Ведомостям» пресс-служба ведомства.

«Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот», – говорится в сообщении.

Инициатива также позволит сформировать систему учета объемов выпуска, реализации и использования метанола предприятиями - участниками рынка, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях были зафиксированы случаи отравления алкоголем, погибли не менее 28 человек, десятки пострадали. Все они связаны с употреблением напитка «Мистер сидр». Роспотребнадзор поручил найти и изъять его из продажи. Результаты экспертизы этого напитка показали наличие высокого содержания примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе МВД по Ульяновской области.

По данным следователей, напиток, которым могли отравиться жители Ульяновской области и других регионов, произведен в Самарской области. Индивидуальный предприниматель, который является поставщиком алкоголя, уже задержан. 

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Национальная ассоциация производителей традиционного сидра (НАПТС) сегодня заявила, комментируя трагедию в Поволжье, что «Мистер сидр» не является сидром. Традиционный сидр – это слабоалкогольный напиток, при производстве которого исключено использование спирта, «в нем нет и не может быть метанола в опасных для здоровья концентрациях», подчеркнули в ассоциации. Там также обратили внимание на отсутствие в составе «Мистера сидра» яблочного сока, а у производителя – емкостей для брожения.

НАПТС направила в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка запрос с просьбой разъяснить, как был зарегистрирован напиток со словом «сидр» в наименовании, не содержащий при этом даже восстановленного сока и производимый по ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные».

В ассоциации также указали на то, что неоднократно обращались к властям с предложением «отделить» традиционный сидр от других слабоалкогольных напитков. В НАПТС считают, что сидром следует называть только напиток, произведенный из натурального яблочного или грушевого сока прямого отжима.

«Если бы у производителей низкокачественных напитков, подобных «Мистеру сидру», не было легальной возможности указывать слово «сидр» на этикетке, подобной трагедии можно было бы избежать или, по крайней мере, минимизировать ее последствия», – добавили в НАПТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных