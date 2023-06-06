Минпромторг подготовил законопроект по госрегулированию производства метанола

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра (НАПТС) сегодня заявила, комментируя трагедию в Поволжье, что «Мистер сидр» не является сидром. Традиционный сидр – это слабоалкогольный напиток, при производстве которого исключено использование спирта, «в нем нет и не может быть метанола в опасных для здоровья концентрациях», подчеркнули в ассоциации. Там также обратили внимание на отсутствие в составе «Мистера сидра» яблочного сока, а у производителя – емкостей для брожения.