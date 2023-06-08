РБК: 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг
Как утверждает один из собеседников издания, авиакомпании уже получили информацию о новом коридоре. Другой источник отметил, что пилоты авиаперевозчика также проинформированы об изменениях в маршруте на юг. В Росавиации от комментариев отказались.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», Минобороны согласовало открытие этого воздушного коридора. Ресурс пишет, что маршрут будет пролегать рядом с первым коридором, который стал доступен еще в августе 2022 г. Источник канала уточнил, что с открытием второго маршрута время полета сократится на семь минут.
«Авиаторщина» утверждает, что такая мера позволит развести лайнеры по направлениям полета: по одному коридору самолеты будут лететь на юг, а по другому – в обратном направлении. Собеседник канала уточнил, что оба коридора будут односторонними.
В связи с началом спецоперации России на Украине Росавиация ввела режим временного ограничения полетов. С тех пор на юге и в центральной части России остаются закрытыми 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
30 августа 2022 г. авиакомпаниям стал доступен воздушный коридор, который сократил время полетов из Москвы в Сочи и Турцию, писал РБК. Коридор пропускает не более 15 самолетов в час в каждую сторону. Для рейсов сверх этого лимита выполняются по прежнему маршруту – через воздушное пространство Казахстана.