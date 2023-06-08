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РБК: 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг

Ведомости

С 12 июня в России появится второй воздушный коридор, благодаря которому можно будет сократить время полетов на юг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях.

Как утверждает один из собеседников издания, авиакомпании уже получили информацию о новом коридоре. Другой источник отметил, что пилоты авиаперевозчика также проинформированы об изменениях в маршруте на юг. В Росавиации от комментариев отказались. 

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», Минобороны согласовало открытие этого воздушного коридора. Ресурс пишет, что маршрут будет пролегать рядом с первым коридором, который стал доступен еще в августе 2022 г. Источник канала уточнил, что с открытием второго маршрута время полета сократится на семь минут.  

«Авиаторщина» утверждает, что такая мера позволит развести лайнеры по направлениям полета: по одному коридору самолеты будут лететь на юг, а по другому – в обратном направлении. Собеседник канала уточнил, что оба коридора будут односторонними.

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В связи с началом спецоперации России на Украине Росавиация ввела режим временного ограничения полетов. С тех пор на юге и в центральной части России остаются закрытыми 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

30 августа 2022 г. авиакомпаниям стал доступен воздушный коридор, который сократил время полетов из Москвы в Сочи и Турцию, писал РБК. Коридор пропускает не более 15 самолетов в час в каждую сторону. Для рейсов сверх этого лимита выполняются по прежнему маршруту – через воздушное пространство Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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