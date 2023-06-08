РБК: 12 июня в России откроют второй воздушный коридор для полетов на юг

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», Минобороны согласовало открытие этого воздушного коридора. Ресурс пишет, что маршрут будет пролегать рядом с первым коридором, который стал доступен еще в августе 2022 г. Источник канала уточнил, что с открытием второго маршрута время полета сократится на семь минут.