Росавиация анонсировала открытие дополнительного маршрута для полетов на юг
С 12 июня будет открыт дополнительный маршрут для полетов гражданских самолетов на юг России и по международным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Это обеспечит повышение пропускной способности воздушного пространства юга России, что позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана», – говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что дополнительный воздушный коридор позволит сократить время полета в среднем на 35 минут.
Новый маршрут был разработан совместно с профильными ведомствами, уточнили в пресс-службе. Речь идет о международных рейсах, а также о полетах в открытые российские южные аэропорты: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод, Магаса, Махачкалы, Нальчика, Сочи и Ставрополя.
Накануне, 8 июня, об открытии второго воздушного коридора сообщил РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях. Также о дополнительном маршруте узнал Telegram-канал «Авиаторщина». При этом ресурс писал о сокращении времени полета на семь минут. По данным канала, маршрут будет пролегать рядом с первым коридором и позволит развести лайнеры по направлениям полета.
В связи с началом спецоперации России на Украине Росавиация ввела режим временного ограничения полетов. С тех пор на юге и в центральной части России остаются закрытыми 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
30 августа 2022 г. авиакомпаниям стал доступен воздушный коридор, который сократил время полетов из Москвы в Сочи и Турцию, писал РБК. Коридор пропускает не более 15 самолетов в час в каждую сторону. Рейсы сверх этого лимита выполняются по прежнему маршруту – через воздушное пространство Казахстана.