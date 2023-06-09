Росавиация анонсировала открытие дополнительного маршрута для полетов на юг

Накануне, 8 июня, об открытии второго воздушного коридора сообщил РБК со ссылкой на источники в двух российских авиакомпаниях. Также о дополнительном маршруте узнал Telegram-канал «Авиаторщина». При этом ресурс писал о сокращении времени полета на семь минут. По данным канала, маршрут будет пролегать рядом с первым коридором и позволит развести лайнеры по направлениям полета.