«Коммерсантъ» узнал об идее отложить налоговые льготы для нефтяных компаний

В Налоговом кодексе установлено, что в апреле максимальный дисконт составил $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а с июля и до конца года – $25/барр. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября Минфин хочет сократить максимальный дисконт до $20/барр. При этом в мае реальный дисконт составлял $22/барр. По словам одного из источников в нефтяных компаниях, платить дисконт еще больше будет крайне сложно.