«Коммерсантъ» узнал об идее отложить налоговые льготы для нефтяных компаний
Минфин предлагает отложить на три года введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 г. на налог на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. В Минфине отказались от комментариев.
Речь идет о вычете в размере 20% от ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для участков с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы НДД. Льгота должна была заработать с 2024 г. По мнению собеседников газеты, предложение ведомства о переносе льготы с высокой вероятностью будет принято.
Введение вычета нефтяным компаниям пообещали после лишения выработанных месторождений льгот по НДПИ и их перехода на НДД. Такую налоговую реформу Минфин провел в 2020 г.
По подсчетам главного экономиста «Выгон Консалтинг» Сергея Ежова, перенос вычета увеличит поступление в бюджет от НДПИ на 1,15 трлн руб. за три года, но доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль. Таким образом, суммарный бюджетный эффект составит около 460 млрд руб. за три года.
Как отмечает «Коммерсантъ», Минфин активно ищет способы пополнения бюджета, поскольку не может собрать запланированные нефтегазовые доходы из-за более низкой, чем ожидалось, цены Urals. С января по мая 2023 г. они сократились на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Дефицит бюджета составляет 3 трлн руб.
Помимо переноса льготы для выработанных месторождений, среди идей правительства – корректировка демпфера с 1 сентября и установление новых параметров максимального дисконта Urals к Brent для целей налогообложения.
Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что кабмин может внести в Госдуму такой законопроект в июне. По данным газеты, между нефтяными компаниями и Минфином остаются разногласия по корректировке дисконта Urals.
В Налоговом кодексе установлено, что в апреле максимальный дисконт составил $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а с июля и до конца года – $25/барр. «Коммерсантъ» пишет, что с сентября Минфин хочет сократить максимальный дисконт до $20/барр. При этом в мае реальный дисконт составлял $22/барр. По словам одного из источников в нефтяных компаниях, платить дисконт еще больше будет крайне сложно.