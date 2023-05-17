Нефтегазовые доходы бюджета оказались меньше ожиданий

«Газпром» в 2023 г. пока не раскрывал операционные показатели и среднюю экспортную цену на газ. Спотовые цены на газ в Европе при этом снижаются со второго полугодия 2022 г. 17 мая июньские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах торговались на уровне $360 за 1000 куб. м, что вдвое ниже чем в мае прошлого года, свидетельствуют данные биржи ICE. Экспорт газа из России резко снизился весной–летом 2022 г. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в конце апреля этого года поставки российского газа в Европу упали до 75,5 млн куб. м в сутки против 270 млн куб. м в тот же период 2022 г.