«Победа» запустила продажу наборов еды для пассажиров

Еду можно заказать при покупке билета на сайте, также услуга доступна при уже существующем бронировании или в процессе онлайн-регистрации. Уточняется, что оформить заказ можно не позже четырех часов до вылета. Услуга доступна только на внутренних рейсах из Москвы в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».