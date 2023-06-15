«Победа» запустила продажу наборов еды для пассажиров
Еду можно заказать при покупке билета на сайте, также услуга доступна при уже существующем бронировании или в процессе онлайн-регистрации. Уточняется, что оформить заказ можно не позже четырех часов до вылета. Услуга доступна только на внутренних рейсах из Москвы в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».
Получить еду пассажир сможет у выхода на посадку. На выбор доступны шесть наборов питания стоимостью от 795 до 1490 руб.
Авиакомпания «Победа» – российский лоукостер, является «дочкой» «Аэрофлота». На рейсах авиаперевозчика не предусмотрено питание. При этом пассажирам разрешен провоз еды в ручной клади, соответствующей допустимым габаритам.