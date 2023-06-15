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«Победа» запустила продажу наборов еды для пассажиров

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Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») запустила продажу наборов питания для пассажиров, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Еду можно заказать при покупке билета на сайте, также услуга доступна при уже существующем бронировании или в процессе онлайн-регистрации. Уточняется, что оформить заказ можно не позже четырех часов до вылета. Услуга доступна только на внутренних рейсах из Москвы в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».

Получить еду пассажир сможет у выхода на посадку. На выбор доступны шесть наборов питания стоимостью от 795 до 1490 руб.

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Авиакомпания «Победа» – российский лоукостер, является «дочкой» «Аэрофлота». На рейсах авиаперевозчика не предусмотрено питание. При этом пассажирам разрешен провоз еды в ручной клади, соответствующей допустимым габаритам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных