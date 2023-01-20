«Победа» уберет уточнения габаритов дамской сумки после решения Верховного суда

Согласно ФАП-82, пассажир имеет право бесплатно перевозить в салоне дамскую сумку и портфель, а также ряд других вещей. При этом определение перевозчиком веса и габаритов указано только для рюкзака, размер дамской сумки и портфеля не прописан. В то же время авиакомпания имеет право устанавливать норму веса ручной клади. По правилам, она не может быть менее 5 кг.