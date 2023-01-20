«Победа» уберет уточнения габаритов дамской сумки после решения Верховного суда
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») откажется от уточнения габаритов дамской сумки и портфеля, однако для пассажиров правила перевозки ручной клади не изменятся. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«В соответствии с судебными решениями “Победа” исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (ФАП-82), выполнив, таким образом, предписания Ространснадзора», — говорится в сообщении.
Для клиентов авиакомпании будет доступно два способа измерения габаритов ручной клади: калибратор, согласно которому сумка должна соответствовать нормам 36x30x27 см, и нормы ФАП.
В пресс-службе пояснили, что общий подход к провозу багажа и ручной клади при этом не меняется, формулировки также будут уточнены на сайте. Подчеркивается, что решение убрать из правил допустимые габариты дамской сумки и портфеля не означает, что пассажир может перевозить в салоне крупногабаритные вещи.
В «Победе» отметили, что ранее неоднократно указывали на разночтение отдельных положений ФАП-82, касающихся перевозки ряда вещей сверх нормы бесплатного провоза ручной клади. Компания продолжит настаивать на уточнении этих норм, подчеркнули в пресс-службе.
Согласно ФАП-82, пассажир имеет право бесплатно перевозить в салоне дамскую сумку и портфель, а также ряд других вещей. При этом определение перевозчиком веса и габаритов указано только для рюкзака, размер дамской сумки и портфеля не прописан. В то же время авиакомпания имеет право устанавливать норму веса ручной клади. По правилам, она не может быть менее 5 кг.
13 января Верховный суд России пришел к выводу, что ограничения габаритов ручной клади, которые установила авиакомпания «Победа», нарушают права пассажиров и требования законодательства. В частности, авиакомпания ограничивает габариты на дамскую сумку и портфель, что противоречит законодательству, добавили в суде. После решения суда «Победа» пообещала уточнить правила провоза ручной клади.