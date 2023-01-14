«Победа» уточнит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда

Ранее на этой неделе Верховный суд России пришел к выводу, что ограничения габаритов ручной клади, которые установила авиакомпания «Победа», нарушают права пассажиров. «Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади», — следует из определения суда в картотеке арбитражных дел.