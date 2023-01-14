«Победа» уточнит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда
«В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга», — сказали в компании, добавив, что авиакомпания безусловно соблюдает действующее законодательство.
Ранее на этой неделе Верховный суд России пришел к выводу, что ограничения габаритов ручной клади, которые установила авиакомпания «Победа», нарушают права пассажиров. «Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади», — следует из определения суда в картотеке арбитражных дел.
Помимо этого, было установлено, что «Победа» искажает норму законодательства о гражданской авиации, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, чем «ухудшает уровень обслуживания пассажиров и непосредственно нарушает их права».
Летом 2021 г. Ространснадзор начал проверку по факту соблюдения «Победой» законодательства о гражданской авиации. В результате было установлено, что авиаперевозчик намеренно уменьшает норму габаритов, при которых разрешен бесплатный провоз ручной клади.
Ространснадзор предписал «Победе» устранить нарушения, однако компания решила это оспорить. В сентябре 2022 г. арбитражный суд Московского округа утвердил предписание Ространснадзора, после чего лоукостер подал кассацию.
По правилам «Победы», габариты ручной клади не должны превышать 36х30х27 см, при этом количество вещей никак не ограничено, но они должны помещаться в калибратор с логотипом лоукостера. К бесплатному провозу сверх нормы также разрешаются ноутбук, цветы, зонт-трость и одна упаковка жидкостей объемом не больше 100 мл.